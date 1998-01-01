Новости Coral Travel и Anex Tour поставили новогодние чартеры на Мальдивы Эксперты обсуждают востребованность новогоднего отдыха на экзотическом мальдивском направлении

Туроператоры Coral Travel и Anex Tour анонсировали в преддверии высокого зимнего сезона новогодние туры на Мальдивы с собственной чартерной перевозкой. "Чартерный рейс на Мальдивы осуществит авиакомпания Royal Flight на самолете Boeing 767. Вылет запланирован на 1 января, возврат – 10 января 2020 года. Туры уже есть в системе бронирования, цена составит от 99 тыс. рублей с человека", — сообщила ранее руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова. Она добавила, что перевозка на Мальдивы также будет осуществляться на прямых рейсах "Аэрофлота" в Мале ежедневно с 26 декабря 2019 года по 2 января 2020 года, за исключением 31 декабря. "Проживание туристы смогут выбрать более чем в 20 отелях Мальдивских островов. Среди них – Cinnamon Dhonveli, Ellaidhoo Maldives, Adaaran Select Hudhuranfushi, Adaaran Club Rannalhi и Sun Island Resort. Все гостиницы на моментальном подтверждении и относятся к категориям 4* и 5*", — уточнила г-жа Макаркова. Собственную новогоднюю программу на направлении будет выполнять и Anex Tour. Чартерные рейсы авиакомпании AZUR air из Москвы в Мале состоятся 24 декабря 2019 года и 2 января 2020 года. Туры рассчитаны на 10 ночей. Ранее турагенты сообщали, что спрос на отдых на Мальдивах у состоятельных российских туристов вырос на 25-30% за последний год. В среднем туристы летают туда на 7-10, максимум – на 14 ночей. По данным Росстата, в 2018 году на островах Мальдивского архипелага отдохнули более 38 тыс. российских туристов. Турпоток вырос на 14,5%. Комментируя новогодние программы, Ирина Мишина, PR-менеджер компании «Мальдивиана», рассказала нашему корреспонденту: «Говоря о чартерных программах, стоит отметить, что мы уже давно не видим в этом необходимости. К тому же существуют определенные риски - не все предпочитают чартеры, время для чартерных вылетов невозможно гарантировать, форс-мажорных моментов с рейсами может быть больше. Но, тем не менее, это шанс для нового сегмента. Думаю, что коллеги все рассчитали перед тем, как ставить новые борта при большом потоке регулярных рейсов. Наша же компания, являясь генеральным агентом а/к «Аэрофлот» на Мальдивах и Шри-Ланке, предлагает новогодние туры на Мальдивы с гарантированным прямым перелетом Москва – Мале – Москва. Это семь вылетов с разной продолжительностью в период с 28 декабря по 4 января включительно. Хочу заметить, что большая часть мест на эти рейсы уже продана, что говорит о хорошей тенденции спроса. Цены на отели сейчас становятся более конкурентными, поскольку за прошедший год на Мальдивах открылось несколько новых отелей, среди них есть и отели среднего ценового сегмента, которых ранее не хватало». В свою очередь, в пресс-службе компании TEZ Tour в беседе с нами отметили: «Мальдивы — одно из наиболее популярных экзотических направлений у наших клиентов. В настоящий момент спрос на туры в страну превышает прошлогодний показатель на 14,4%. Бронирования идут достаточно активно, глубина продаж достигает июля 2020 года. Наиболее востребованными у путешественников остаются отели категории 5*, на долю которых приходится порядка 62% заявок по направлению, при этом на 6% увеличился интерес к отелям категории 3*. Также прослеживается тенденция на рост продолжительности отдыха на Мальдивах — в этом году в путешествие на 9-11 ночей отправятся на 10% клиентов компании больше, чем годом ранее.

Стоимость недельного тура на Мальдивские острова с проживанием в отеле 4* и питанием на базе завтраков сейчас начинается от 70 тыс. руб. за человека». /TOURBUS.RU

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