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21 ноября
«Аэрофлот» полетит в Мумбай
Наши эксперты обсуждают, позволит ли новый рейс увеличить турпоток на индийском направлении
Как сообщили нашему порталу в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот", начало регулярных полетов по маршруту Москва — Мумбай — Москва планируется с 2 июля 2020 года. Мумбай наряду с Дели станет вторым городом Индии, куда «Аэрофлот» будет выполнять собственные рейсы.
Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Airbus 330 ежедневно по следующему расписанию:
по направлению Москва — Мумбай - рейс SU0238 — вылет из Шереметьево в 0:45, прибытие в аэропорт Чатрапати Шиваджи в 10:15 (время местное);
по направлению Мумбай — Москва - рейс SU0239 — вылет из аэропорта Чатрапати Шиваджи в 11:45, прибытие в Шереметьево в 16:15 (время местное).
Как отмечают в авиакомпании, «Мумбай — крупнейший город Индии. Это и важнейший экономический центр страны — в этом городе сосредоточены 10 процентов всех рабочих мест индийской экономики. Город — важный транспортный узел страны, ворота в Индию. Мумбай - это не только деловой или экономический центр — это город с уникальной историей, в котором смешались разные культуры и религии.
И это многообразие привлекает туристов со всего мира, которые хотят начать свое знакомство с одной из древнейших цивилизаций мира».
Комментируя перспективы нового рейса, Светлана Пахорукова, начальник отдела индивидуального туризма по направления Вьетнам, Индия, Израиль, Китай компании «Туртранс-Вояж», рассказала нам, что «Мумбай - очень удобный город, чтобы комбинировать пляжный отдых в Гоа с экскурсионными программами.
Вокруг Мумбая - очень много интересных достопримечательностей, сейчас партнеры активно предлагают туры по Индии - не только по классическому Золотому треугольнику, но и по штату Махараштра. А внутренний перелет до Гоа будет занимать всего час.
На мой взгляд, открытие этого направления позволит и существенно разгрузить рейсы до Дели. Единственный момент - в июле крайне низкий сезон для Индии, сезон начинается с октября».
Со своей стороны, Евгений Глотов, руководитель отдела маркетинга China Travel, заявил нам: «Крайне трудно сказать, как решение «Аэрофлота» скажется на работе рынка. В данный момент нехватки мест на маршруте Москва – Дели наша компания не ощущает.
Возможно, после разработки новых маршрутов под эти новые программы мы более детально поймем ситуацию».
Светлана Кречкина, руководитель отдела маркетинга «ВАНД Интернешнл», отметила в беседе с нами: «В настоящее время дефицита перевозки по данному направлению не возникает. Необходимость этих рейсов покажет бронирование билетов.
При этом я полагаю, что новый рейс будет направлен на увеличение въездного потока из Индии в Россию».
Напомним, что «Аэрофлот» располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году компания перевезла 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний группы «Аэрофлот» — 55,7 млн.
При этом «Аэрофлот» — самый узнаваемый авиационный бренд в мире, по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания также занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира, по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
/TOURBUS.RU
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