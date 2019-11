Новости 80% россиян отдыхали в минувшем сезоне без помощи турфирм ВЦИОМ представил результаты исследования отпускных предпочтений наших сограждан в минувшем летнем сезоне

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные последнего исследования о том, как россияне провели летний отпуск-2019. В этом сезоне среди отпускных предпочтений россиян лидировали активный отдых (походы, рыбалка, охота) — 47%. Его предпочитают молодые люди и россияне среднего возраста (18-24 лет — 55%, 25-34 — 50%, 35-44 — 48%). На втором месте — отдых на даче и огороде (36%). Также в топ-3 отпускных предпочтений россиян входит познавательный отдых с экскурсиями и путешествиями по памятным местам (33%). Летом 2019 года треть россиян отдыхали дома (33%), еще треть – на даче или садовом участке (27%). Каждый десятый (11%) ездил в другой город, за границей побывали 8% респондентов. Также 6% съездили на курорты Краснодарского края. За последние пять лет 43% россиян отдыхали в России за пределами домашнего региона, преимущественно 18-24-летние (57%) и 25-34-летние (55%) респонденты. Чаще всего за последние пять лет россияне посещали Краснодарский край (31%), Крым (11%), а также столицы: Санкт-Петербург (5%) и Москву (4%). Об изменении в лучшую сторону условий отдыха в России говорят 48% россиян, каждый четвертый считает, что они не изменились (26%), а 17% считают, что ухудшились. У половины опрошенных отдых длился менее, а у половины – более 16 дней. Один человек, ездивший этим летом за пределы своего дома и дачи, потратил на отдых в среднем 39942 рубля (на 7% больше, чем в 2018-м) при планируемом бюджете в 43333 рубля (на 2% меньше, чем в 2018-м). Большинство из тех, кто отдыхал этим летом, остались довольны своим отдыхом (71% vs 28% недовольных). Среди тех, кто выезжал за пределы своего города, села и дачи, уровень удовлетворенности выше — 93% vs 7% недовольных, этот показатель вырос на 8 пп. по сравнению с прошлым годом. Основные причины недовольства тех, кто ездил этим летом за пределы своего города или дачи: высокие цены там, где проходил отпуск (34%, на 5 пп. выше, чем в 2018-м), отсутствие возможности поехать туда, куда хотелось (33%), плохая погода (20%) и слишком малая длина отпуска (16%). Своим отпуском по большей части довольны те, кто ездил в Крым (97% против 3% недовольных), путешествовал по России (94% vs 6%) или ездили за границу (94% vs 6%). Основные характеристики отдыха в Крыму, привлекающие россиян: красивое чистое море и пляжи (20%), местность — горы, природа (17%), чистота воздуха и теплый климат (14%), а также наличие достопримечательностей и мест для посещения (8%). Из причин, которые могут отпугнуть россиян от отдыха в Крыму, выделяют высокие цены (24%), отсутствие личной финансовой возможности (9%), а также плохой сервис (7%). При планировании своего отдыха большинство россиян, выезжавших за пределы города и дачи, не обращались в туристические фирмы (80%). Преимуществами помощи турфирм россияне считают отсутствие необходимости тратить свои нервы и время (17%), а также более качественную организацию отдыха (12%). Основным недостатком обращения в туристические фирмы россияне считают их дороговизну (23%).

