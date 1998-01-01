Этой осенью россияне летают в Грецию, Болгарию и Таиланд

Онлайн-сервис Biletix представил нашему порталу анализ спроса на авиабилеты за рубеж в сентябре - ноябре

Таиланд, Болгария и Греция лидируют по росту спроса в сентябре – ноябре 2019. При этом объем продаж авиабилетов в Грузию практически прекратился, - сообщили нам в компании Biletix.

Как сообщают в компании, наибольший рост спроса у российских туристов среди международных туристических направлений демонстрируют Пхукет (рост ранних бронирований в январе – августе на осенние месяцы вырос в 7,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), Бургас (рост в 3,1 раза) и Родос (рост в 2,2 раза).

Однако в целом объем продаж авиабилетов за границу с вылетом в сентябре – ноябре снизился на 5,6%, следует из аналитики интернет-сервиса.

Наибольшее снижение продемонстрировали Тбилиси (-92%), Бишкек (-82%) и Батуми (-82%). Объем продаж авиабилетов в Грузию практически прекратился, несмотря на то что осенью прошлого года Грузия входила в число наиболее популярных направлений бархатного сезона.

Средний чек на авиабилеты туда-обратно за границу с вылетом в сентябре – октябре вырос с 18 941 до 19 058 рублей, по сути, оставшись на прошлогоднем уровне.

Самыми доступными зарубежными направления осени стали Рига (средний чек на авиабилеты туда-обратно, приобретенные в августе, с вылетом осенью составил 5 700 рублей), Минск (6 013 рублей), Братислава (6 090 рублей), Ереван (6 330 рублей) и Гюмри (7 483 рублей).

/TOURBUS.RU