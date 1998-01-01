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02 декабря
Российские туристы при выборе поездки доверяют блогерам и ТВ-шоу

Онлайн-сервис Ostrovok предоставил нашему порталу результаты исследования источников планирования турпоездок


Каждый десятый российский турист планирует маршрут поездки, опираясь на отзывы и обзоры от популярных интернет блогеров (10%). Почти столько же черпают вдохновение из телешоу о путешествиях (11%).

К таким выводам приходят аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, которые изучили ответы более 1500 пользователей социальных сетей, принявших участие в новом опросе компании.

Целью опроса было выяснить, какие источники информации используют туристы при планировании маршрута предстоящей поездки.

 

Среди респондентов женского пола самым популярным источником информации стали сайты с отзывами путешественников – к ним обращаются 27% опрошенных. Среди мужчин этот вариант ответа пользуется такой же популярностью, как и отзывы и рекомендации от друзей и родственников – по 20% опрошенных признались, что в первую очередь доверяют именно им.

Женщины, в отличие от мужчин, ориентируются на отзывы друзей несколько реже (18%).

 

Женщины, как выяснилось, в поиске идей для маршрута предстоящей поездки несколько чаще читают отзывы на туристических форумах (13%), смотрят телешоу о путешествиях (11%), а также изучают сайты с информацией о конкретных направлениях (10%) и прислушиваются к рекомендациям турагентов (7%).

 

Реже всего туристы планируют поездку, опираясь на рекомендации печатных путеводителей (2%), статьи в СМИ (4%).

 

Примечательно, что большинство опрошенных мужчин считают, что не опираются ни на какие источники информации при планировании поездки (58%). Среди женщин это мнение разделяет менее половины опрошенных (48%).

/TOURBUS.RU

 

    

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