В Петербурге снова остались без отдыха десятки туристов

Более тридцати человек уже написали заявления в полицию по поводу действий петербургского агентства «СЛК Групп». И хотя полные размеры их ущерба еще только предстоит определить, пострадавшие уверены: речь идет, как минимум, о трех миллионах рублей, а число оставшихся без отпуска может оказаться куда большим, - cообщает наш петербургский корреспондент.

Суть произошедшего пояснил один из пострадавших: еще в мае он приобрел в агентстве тур в Тунис стоимостью в 500 тыс. рублей с вылетом 6 августа 2019 года. «За неделею до вылета случайно узнал, что офис компании закрыт, - рассказывает пострадавший. – Ее генеральный директор на звонки не отвечает, менеджер пояснить ничего не может… За несколько дней мне удалось созвониться и пообщаться с другими пострадавшими от действий данного турагенства».

В результате тур оказался сорван, а получить деньги обратно не удается. При этом выяснилось, что компания, единственным учредителем которой является Станислав Попов, зарегистрирована лишь 22 февраля 2019 года, а этот турист – только верхушка айсберга обманутых.

В частности, 20 августа другой оставшийся без отпуска турист сообщил, что «на данный момент со мной связалось более 30-ти человек, а пострадавших - около 100». «Будем добиваться возврата украденных денег и наказания причастных к данному преступлению физических и юридических лиц», – говорит он.

Вместе с тем следствию еще только предстоит разобраться с каждым отдельным случаем, поскольку необходимо выяснить, между какими сторонами заключался договор на услуги и переводились ли деньги из агентства оператору тура. Однако в любом случае дело скорым не будет, а вероятность возврата средств туристов остается под вопросом: практика показывает, что аналогичные дела в том случае, если доходят до суда, длятся по 2-3 года, а наказание аферистов зачастую оказывается весьма лояльным.

Как правило, схожие по составу преступления дела заканчивались в Петербурге приговором суда, по которому ответчик получал максимум три года условно и обязательства вернуть мошенническим путем полученные средства. Стоит напомнить, что пострадавшим в 2014-м в результате разорения целой группы компаний Петербурга десяткам тысяч туристов практически ничего из уплаченного за туры не вернули, а наказания по заведенным тогда уголовным делам почти никто так и не получил.

Единственным исключением из этого правила остается разве что генеральный директор туристического агентства «Формула хорошего отдыха» Екатерина Петрова, которая в том же 2014-м обманула десятки человек. Однако пока шли дело да суд (а только 18 августа 2017-го Смольнинский районный суд вынес ей приговор, по которому она получила 3 года условно с испытательным сроком, требованием возмещения ущерба и запретом на работу в сфере туризма), Екатерина Петрова успела превратиться в Елизавету Потемкину и обмануть еще несколько десятков российских граждан.

Правда, для нее эти перевоплощения закончились печально: недавно за мошенничество в особо крупном размере Куйбышевский районный суд города на Неве приговорил ее к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с обязанностью удовлетворить исковые требования потерпевших.

При этом разбирательство снова длилось около двух лет, а о возврате заплаченных за туры денег туристам остается только мечтать – оно может растянуться на многое годы.

/TOURBUS.RU