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Обманутых клиентов трех турфирм разыскивают в Иркутске/ "Аэрофлот" предупредил пассажиров об увеличении предполетного досмотра в аэропорту Гонконга/ Туристку из Белоруссии оштрафовали на 450 евро за купание в римском фонтане

Обманутых клиентов трех турфирм разыскивают в Иркутске

Полиция разыскивает пострадавших от действий турфирм "Авантаж Трэвэл", "Сибирия" и "Сибирия+" в Иркутске, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По версии правоохранителей, руководитель туристических фирм ООО "Авантаж Трэвэл", ООО "Сибирия" и ООО "Сибирия +" с марта 2016 года совершал противоправные действия, а именно, присваивал себе деньги клиентов.

В настоящее время полиция располагает сведениями о шести обманутых гражданах. Однако не исключается, что потерпевших было больше. В этой связи всем, пострадавшим от действий сотрудников данных турфирм, предлагается обращаться в полицию.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение в крупном размере).

По данным с сайтов турфирм, которые перестали обновляться в 2017 году, в основном они оказывали услуги в сфере выездного туризма – продавая путевки и авиабилеты, помогали в получении виз.

"Аэрофлот" предупредил пассажиров об увеличении предполетного досмотра в аэропорту Гонконга

Компания "Аэрофлот" просит пассажиров, вылетающих из Гонконга 24 августа, учесть временные особенности работы аэропорта и прибыть на регистрацию не менее чем за три часа до времени вылета, сообщил сайт перевозчика.

"24 августа в аэропорту города Гонконг запланировано проведение митингов. Предполагается, что участники акции частично перекроют движение в сторону аэропорта. Власти аэропорта приняли решение ввести дополнительные меры безопасности и планируют проверять при входе у пассажиров наличие маршрутной квитанции в электронном или распечатанном виде", — говорится в сообщении.

"Ожидается скопление пассажиров на этапе входа в здание аэропорта, а также заторы по дороге", — отметили в компании.

Протесты в Гонконге длятся свыше двух месяцев. Они начались в июне в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией силы к участникам протестов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Туристку из Белоруссии оштрафовали на 450 евро за купание в фонтане в Риме

Туристку из Белоруссии оштрафовали на 450 евро за купание в историческом фонтане в центре Рима, сообщает портал Wanted in Rome.

"Полицейские оштрафовали 41-летнюю туристку из Белоруссии за купание в "фонтане богов" (Fontana della Dea) на площади Пополо в Риме. Нарушительницу оштрафовали на 450 евро и запретили в течение 48 часов возвращаться на это место", — пишет портал.

Фонтан работы Джованни Чеккарини появился в Риме в 1823 году, его архитектор – Джузеппе Валадье.

В столице Италии действует запрет на купание в фонтанах и многие другие ограничения. В частности, туристам нельзя сидеть или катить чемодан по ступеням Испанской лестницы, употреблять в туристических местах еду, которая может просыпаться или пролиться и гулять с голым торсом, - cообщает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU