Coral Travel впервые поставит собственные чартеры в Канкун

На мексиканском направлении в этом зимнем сезоне станет больше чартерных игроков — информирует АТОР. Так, с 18 октября стартуют новые прямые чартерные рейсы Москва – Канкун, выполняемые для Coral Travel авиакомпанией Royal Flight. На маршруте будет стоять Boeing 777-300 ER с бизнес-классом.

Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова, в этом зимнем сезоне туроператор кардинально наращивает свое присутствие по всем трем основным карибским направлениям: после Кубы и Доминиканы Coral Travel выходит с чартерами и на Мексику.

Полетная программа Coral Travel в Мексику на новых бортах Royal Flight запланирована из Москвы (Шереметьево) в Канкун с 18 октября 2019 по 15 мая 2020 года, частота – 1 раз в 10 дней. В расписании аэропорта рейсы чартерной цепочки значатся под номерами RL 7581/82. Напомним, в рамках запланированного обновления авиапарка Royal Flight, первый дальнемагистральный самолет этого типа прибыл в Москву 13 июня. Компоновка новых бортов предполагает 14 кресел в бизнес-классе и 478 кресел в экономическом классе.

Напомним, что в 2011-16 гг. туроператор брал блоки мест в Канкун на прямых рейсах регулярных и чартерных авиакомпаний. Далее туроператор продавал туры в Мексику на стыковочных регулярных рейсах.

Продукт-лист Coral Travel по Мексике еще находится в процессе формирования и продолжает пополняться, сообщила г-жа Макаркова. На сегодняшний день в ассортименте туроператора 166 отелей на курортах Канкун, Плайя дель Кармен, Ривьера Майя, Пуэрто Морелос и о-в Косумель. Это больше, чем у других туроператоров, работающих на направлении.

Основной акцент в продажах Мексики Coral Travel делает на отели 5* (их в ассортименте уже 122 из 166), еще 34 отеля – «четверки», 10 отелей – объекты категорий 2-3*.

Цены, которые туроператор дает на туры с вылетом на первом рейсе в Мексику, сопоставимы с текущим уровнем цен по направлению. Так, тур на 11 ночей с вылетом 18.10.2019 в отель Grand Bahia Principe Coba 5* стоит от 178229 р. на двоих (питание по системе «все включено»).

«Собственные чартеры в Мексику у Coral Travel появляются впервые, и это важная новость для рынка – тем более, что на новых бортах есть бизнес-класс. Новая чартерная программа туроператора в Мексику позволит увеличить уровень конкуренции на направлении и одновременно расширить выбор для взыскательных туристов», - считают эксперты АТОР.

В интервью нашему порталу Светлана Кречкина, руководитель отдела маркетинга «ВАНД Интернешнл» рассказала: «Вне всякого сомнения спрос на Мексику вырастает в зимний период. На этот же период некоторые туроператоры открывают полетную программу и выставляют спецпредложения.

Преимущественно туристы едут в зимний период, спрос активный и на Новый год».

В пресс-службе TEZ Tour отметили: «Показатели спроса на туры в Мексику в 2019 году сопоставимы с прошлым годом. По-прежнему самым востребованным курортом остается Канкун, отдых на котором предпочитает более 50% наших туристов.

90% клиентов туроператора выбирают качественные отели категорий 4*-5*. Глубина бронирований в настоящий момент достигает декабря».

/TOURBUS.RU