Второй Фестиваль Чехии пройдет под патронатом президента Земана пройдет в Москве в ближайшие выходные

Важной частью фестиваля станет Зона Путешествий, где гостей будут ждать представители Южной Чехии, Карловых Вар, Южноморавского, Пардубицкого и Устецкого края и других регионов

24 и 25 августа в столичном Саду им. Баумана пройдет второй Фестиваль Чехии в Москве, организуемый при поддержке посольства Чешской Республики в Москве и правительства Москвы, а также Чешского центра, «ЧехТрейд» и Национального туристического управления Чешской Республики – «ЧехТуризм» в Москве. Вход на фестиваль свободный.

Второй Фестиваль Чехии пройдет под патронатом Президента Чешской Республики Милоша Земана.

Гости фестиваля смогут познакомиться с танцевальным и музыкальным искусством Чехии, её кулинарными традициями, побывать на театральных представлениях, приобрести товары из Чехии, а также принять участие в разнообразной развлекательной программе.

Полное погружение в атмосферу страны начнется от самого входа в Сад им. Баумана – каждый посетитель на стойке регистрации сможет получить «паспорт» и отправиться в увлекательное путешествие по фестивалю, выполняя задания квеста. Разгадывание загадок не только обогатит знаниями о Чехии, но и даст возможность выиграть ценные призы.

На Главной сцене фестиваля выступят культовые танцевальные и музыкальные коллективы из Чехии: фольклорный ансамбль ROSENKA, моравская группа FLERET, играющая в мультижанровом стиле на гране фолка и рока, харизматичный поп-певец Тимми Уайт и другие популярные чешские исполнители.

Не обойдется на фестивале и без традиционной чешской кухни. Посетители смогут не только попробовать рульки на вертеле, суп в хлебе, клецки, кнедлики и многое другое, но и принять участие в мастер-классах по их приготовлению от шеф-повара Посольства Чешской Республики в Москве и известных ресторанов чешской кухни. Не оставят никого равнодушным знаменитые ароматные трдельники и хрустящие вафли-оплатки.

А взрослые гости смогут посетить выставку традиционных чешских напитков и продегустировать их.

Маркет будет представлен традиционными чешскими товарами: косметикой на основе термальной воды, изделиями из богемского стекла и фарфора, ювелирными украшениями из настоящего граната и влтавина и многим другим.

На площадке Средневековой Чехии каждый гость сможет перенестись в прошлое: посмотреть рыцарские турниры, принять участие в мастер-классе по стрельбе из лука, сделать свой собственный семейный герб и сфотографироваться на память в настоящих рыцарских доспехах. Здесь же можно будет отчеканить собственную монету, научиться средневековым играм и послушать концерт уличных артистов.

В Зоне путешествий представители Южной Чехии, Южноморавского, Устецкого краев и других регионов предложат посетителям нестандартные увлекательные туры в Чехию и подарят памятные сувениры. Карловарский край представит лучшие отели и курорты - гости смогут узнать о предложениях отдыха в красивейшем регионе Чехии.

Из Пардубицкого края приедет делегация во главе с губернатором Мартином Нетолицки. Курорты Чехии подготовят для гостей фестиваля интерактивную развлекательную программу с розыгрышем призов. Так, например, от курорта Дарков гостей ждут релаксационная зарядка, соревнования в отжимании мячика, дегустация вафлей и розыгрыш ваучера в один из отелей курорта.

Любители домашних питомцев не смогут пройти мимо встречи владельцев собак чешских пород. Здесь можно будет познакомиться с самой маленькой в мире европейской породой собак, которую дарили королям – крысариком, а также с другими чешскими породами, и принять участие во встрече собаководов со своим чешским любимцем.

На фестивале будет работать языковая школа от Чешского центра, где специально приглашенные преподаватели из Чехии научат основам и самым полезным фразам каждого путешественника и расскажут о возможностях, которые открывает знание чешского языка и проведут мастер-классы.

О многогранности чешской культуры гости фестиваля узнают, посетив Лекторий и вечерние кинопоказы. Специально на фестиваль приедет популярный чешский актер и режиссер Иржи Страх, известный далеко за пределами Чехии. Среди его работ фильмы «Ангел» и «Ангел-2», «Операция Silver A», «BrainStorm», «Зубы мудрости» и многие другие. Режиссер поделится секретами создания «сказочного» кино.

Партнер фестиваля - официальный дилер ŠKODA «Автопрага» устроит для всех желающих тест-драйв автомобилей чешской марки. А когда стемнеет, гостей ждет зрелищное проекционное 3D-шоу на фасаде многоэтажного здания «Путешествие по регионам Чехии», подготовленное российской командой чешской компании EYELEVEL.

Насладиться видами Чехии и сделать фотографии также можно будет на Фотовыставке «Замки и города Чешской Республики».

Фестиваль Чехии будет открыт 24 и 25 августа с 12:00 до 21:00.

Вход свободный. 0+

Адрес фестиваля: Сад им. Баумана, ул. Старая Басманная д. 15А, стр. 4.

Сайт фестиваля