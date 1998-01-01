Авиакомпания Interjet, возможно, пытается избавиться от лайнеров Sukhoi SuperJet

В то время, как ряд источников сообщил о готовности крупного мексиканского авиаперевозчика продать два десятка российских лайнеров, в компании «Сухой» говорят лишь о «частичном ремаркетинге»

Мексиканский авиаперевозчик ищет покупателей на российские самолеты 100, - сообщила сегодня газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, сейчас в парк авиакомпании входят 22 самолета SSJ100. Продажу компания планирует из-за тяжелого финансового положения. В результате его, по данным сервиса Flight Radar, в настоящее время только шесть SSJ100 из парка Interjet продолжают полеты, семь не летают больше года, пять находятся на простое с осени 2018-го, три — с декабря 2018 года — января 2019-го, еще один — с марта текущего года.

Источники сообщают о разных планах компании на воздушные суда. Так, одни говорят, что Interjet хочет продать все самолеты, но у нее получится реализовать максимум 21, поскольку еще одно воздушное судно было повреждено в аэропорту и не подлежит восстановлению. По другой информации, Interjet хочет продать только 14 машин, а семь оставить себе. Еще по одной версии, компания постарается реализовать столько самолетов, сколько получится.

Собеседники издания утверждают, что приобрести самолеты Interjet смогут как российские, так и иностранные авиа- и лизинговые компании. По данным одного из собеседников, российская сторона уже изучала вопрос выкупа SSJ.

Напомним, что Interjet является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей SSJ100, а также вторым по величине эксплуатантом SSJ после «Аэрофлота», у которого 49 самолетов. В апреле стало известно, что покупать самолеты отказалась словенская авиакомпания Adria Airways. До этого от Sukhoi SuperJet также отказались бельгийская Brussels Airlines и ирландская CityJet

В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) между тем опровергли сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы отказывается от самолетов Sukhoi Superjet 100. «Речь не идет об отказе от самолетов SSJ100 и их возврате. Прорабатывается вопрос по частичному ремаркетингу воздушных судов», — заявил РИА «Новости» представитель ГСС. Собеседник агентства отметил, что изменение интенсивности эксплуатации SSJ100 в Interjet связано с различными факторами, включая экономическую ситуацию в транспортной отрасли Мексики.

Между тем ранее в этом году заслуженный пилот России и член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник заявил в интервью порталу URA.RU, что российским авиаперевозчикам также следует отказаться от использования самолетов Sukhoi Superjet 100, как это сделали зарубежные перевозчики.

По мнению эксперта, «Сухие» невыгодны компаниям из-за того, что для них не проводят послепродажного обслуживания. «Это самолет отверточной сборки, на 60% состоит из деталей иностранного производства. Запчастями его не обеспечивают, обслуживания не проводят, как это делают, например, Boeing и Airbus.

Во всем мире так устроено, что детали нужно менять исправно, как только они отработают свой ресурс, так как это связано с жизнями людей. А пока самолет простаивает в их ожидании неделю, убыток становится гораздо больше, чем выгода. Поэтому самолет за рубежом никому не нужен, от него нужно избавиться и российским авиакомпаниям, забыть, как страшный сон», — заявил г-н Сытник.

Комментируя нашему порталу это мнение, Борис Рыбак, генеральный директор агентства «Инфомост», в интервью нашему корреспонденту отметил: «Это высказывание Юрия Сытника достаточно сомнительно. Несмотря на то, что он достаточно известный пилот, у него недостаточно квалификации, чтобы судить о такого рода вещах.

Если правительство решило производить Sukhoi Superjet 100, значит у него есть понимание и видение эксплуатации этих самолетов. Любые проблемы эксплуатации начального периода можно преодолеть.

Уверен, что Александр Рубцов, генеральный директор «Ильюшин Финанс Ко» поможет оперативно понять, какие сложности могут быть или возникли, чтобы также быстро их устранить».

/TOURBUS.RU