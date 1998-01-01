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23 августа
Ростуризм все-таки создаст реестр турагентств, и он будет бесплатным
Эксперты комментируют информацию о создании реестра агентств, обнародованную главой Ростуризма Зариной Догузовой
Ростуризм создаст свой реестр турагентов на базе уже существующего реестра, ранее работавшего на базе ассоциации «Турпомощь», заявила глава ведомства Зарина Догузова в эфире телеканала "Россия 24".
"Создаваться реестр турагентов будет в Ростуризме на базе уже существующего реестра туроператоров. Для участников рынка он будет абсолютно бесплатным", — сообщила г-жа Догузова в разговоре с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майей Ломидзе.
По словам главы Ростуризма, реестр повысит прозрачность рынка: "Наша обязанность и задача — обеспечить комфортный и безопасный отдых российских граждан за рубежом".
В свою очередь, Майя Ломидзе добавила, что нынешний сезон для туррынка прошел достаточно спокойно, хотя пока еще не завершился. "Критические точки, которые мы в предыдущие годы наблюдали, неприятные для потребителей инциденты с закрытием компаний – мы это проскочили. Сейчас рынок в достаточно стабильном состоянии — вероятно, потому, что впервые за очень много лет крайне сбалансировано предложение и спрос", — сказала она.
Г-жа Ломидзе добавила, что конкуренция на туррынке ужесточается с каждым годом. "Маленьким и средним компаниям все труднее конкурировать с крупными, в ближайшие года два будет происходить дальнейшее укрупнение бизнеса. И конечно, нам, бизнесу, очень важна роль регулятора", — отметила она.
Комментируя эту новость, Максим Приставко, генеральный директор компании Jet Travel, в интервью нашему корреспонденту, заявил: «Я считаю, что реестр турагентств должен быть. Агентский бизнес необходимо регулировать. Главная задача - вернуть доверие граждан к организованному туризму. То, что пыталась сделать «Турпомощь», не получилось по понятной причине - для этого не было правовой основы.
К сожалению, то, как сегодня регулируется туроператорский бизнес, не вселяет оптимизма. Существующее законодательство настолько несовершенно, что изменять в нём что-то бессмысленно, его надо полностью менять. Будем надеяться, что с регулированием агентского бизнеса у новой команды Ростуризма получится лучше».
С другой стороны, Светлана Кречкина, руководитель отдела маркетинга «ВАНД Интернешнл», в интервью нашему корреспонденту отметила: «Относительно создания реестра агентств у меня скептическая оценка. Во-первых, я не понимаю цель создания такого реестра. Во-вторых, я не понимаю его защитные или какие-либо другие функции для туриста. В-третьих, я не понимаю потребность Ростуризма иметь такой реестр.
В свою очередь, в интервью СМИ Георгий Мохов, руководитель юридического агентства «Персона Грата», также отметил, что для того, чтобы новый реестр заработал, необходимо прописать в федеральном законе условия вступления и обязательную регистрацию. Без поправок в закон любые попытки установления контроля будут являться ограничением прав предпринимателей, - считает эксперт.
По мнению г-на Мохова, такого рода меры должны вводиться очень осторожно - как минимум с годовым периодом адаптации и созданием таких условий, которые позволили бы зарегистрироваться в реестре без усилий всем добросовестным участникам рынка.
/TOURBUS.RU
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