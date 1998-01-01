Петербург собирается зарабатывать на туристах 35 млрд рублей в год

В ходе очередного раунда дебатов в рамках избирательной кампании на пост губернатора Петербурга действующий глава города Александр Беглов заявил о том, что после введения системы безвизового въезда для граждан ряда зарубежных стран и туристического сбора Северная столица сможет зарабатывать на гостях 35 млрд рублей в год, - сообщает наш петербургский корреспондент.

«При организации всей этой системы мы можем получить дополнительно 35 млрд рублей, это большие деньги», - сказал он. При этом стоит уточнить: речь идет не только о доходах от сбора и увеличения турпотока, а об общем объеме услуг в сфере туризма, который планируется достигнуть в Северной столице к окончанию очередной «пятилетки туризма» - к 2023 году.

Этот вывод можно сделать хотя бы из того, что ранее, когда идея ввода безвизового режима и сбора еще не стали реальностью, врио губернатора региона Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании, прямо говорил о том, что «туристический поток продолжит расти, и к 2023 году объем услуг в этой сфере увеличится до 35 млрд рублей».

При этом в настоящее время, согласно официальным данным, показатель составляет около 27,5 млрд рублей и, таким образом, к 2023-му должен увеличиться примерно на 7,5 млрд рублей.

Сколько при этом удастся заработать от введения в действие безвизового режима, пока не совсем ясно – нет списка стран, гражданам которых предоставят такую льготу. Однако, скорее всего, он будет похож на тот, который используют в Калининграде. А там за первый месяц действия безвизового режима льготой воспользовались около 10 тыс. человек, хотя поначалу этот показатель власти планировали достичь лишь через несколько месяцев.

Правда, директор компании «Балтма-Турс» Михаил Друтман подчеркивает, что «в основном едут самостоятельные туристы из Прибалтики: организованный поток не успел сформироваться». С учетом того, что в Петербурге виза появится под занавес «высокого» сезона с 1 октября, рассчитывать на резкий рост доходов от этого в 2019-м турбизнесу вряд ли приходится: получать их будут, скорее всего, отельеры и рестораторы. А до бюджета Петербурга деньги, полученные от таких туристов, дойдут через налоги.

А вот введение туристического сбора может пополнить «кассу» города быстро. Вместе с тем, оценивая величину дохода по этой статье, еще весной эксперты называли сумму не более двух млрд рублей в год – она появилась с учетом размера сбора (100 рублей в сутки) и числа посетивших Петербург иностранцев (3,9 млн человек в 2018-м). Правда, с туристическим налогом, в отличие от безвизового въезда, пока нет полной ясности – механизм его сбора не обнародован. Скорее всего, как и предполагалось, взимать эти деньги с гостей из-за рубежа уполномочат отельеров.

И здесь, как считают некоторые специалисты, тоже кроется неприятность, так как далеко не все гости из-за кордона живут в официальных гостиницах. «Если иностранец 3-5 дней будет жить в апарт-отеле, снимать в аренду комнату или квартиру, вовсе не факт, что их владельцы побегут платить за них туристический сбор, - считает юрист Сергей Семенов. – Пока механизм действия туристического сбора непонятен: если он будет касаться только иностранцев, живущих в имеющих официальный статус объектах размещения, его общая сумма может оказаться куда меньше, чем ожидается».

Вместе с тем власти города на Неве рассчитывают, что дополнительные доходы от туризма помогут им улучшить инфраструктуру и облагородить, как минимум 255 объектов, вошедших в программу первоочередного ремонта в историческом центре.

/TOURBUS.RU