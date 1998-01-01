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22 августа
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В Риге введут туристический налог/ Лоукостер Ryanair добился в суде запрета на проведение забастовки пилотов/ Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке листериоза в Испании
В Риге введут туристический налог
В латвийской столице с 1 января 2021 года может появиться туристический налог, сообщает портал BNN-News.
Сумма сбора составит один евро за ночь, максимально он будет ограничен 10 евро – в случае, если гость задержится в Риге дольше чем на 10 дней. С детей до 12 лет туристический налог взиматься не будет.
Как пишет портал, собранные средства пойдут на финансирование туристических информационных центров, реставрацию туристических объектов и пропаганду здорового образа жизни.
Лоукостер Ryanair добился в суде запрета на проведение забастовки пилотов в Ирландии
Суд в Дублине заблокировал забастовку пилотов крупнейшего в Европе авиаперевозчика-дискаунтера Ryanair в Ирландии, пишет агентство Bloomberg.
Суд вынес решение за день до запланированного начала параллельных двухдневных забастовок в Ирландии и Великобритании, на крупнейшем рынке для компании. При этом отмечается, что решение касательно забастовки британских пилотов будет принято по итогам отдельного слушания в Лондоне.
Пилоты Ryanair, входящие в британский профсоюз British Airlines Pilots Association (BAPLA), в начале августа большинством голосов высказались за проведение двухдневной забастовки 22-23 августа и трехдневной 2-4 сентября.
Члены профсоюза недовольны своими зарплатами, бонусами и иными выплатами, а также пенсионными гарантиями и условиями страхования.
По словам представителей Ryanair, в прошлом году пилоты согласовали с руководством повышение зарплаты на 20%, и теперь капитан судна получает до 180 тыс. фунтов ($220 тыс.) в год. Это больше, чем зарплата их коллег в Jet2 Airways или Norwegian Air Shuttle, где BAPLA добивается менее выгодных условий для своих членов.
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке листериоза в Испании
В Испании зафиксирована вспышка инфекционной болезни листериоз, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"По сообщению Министерства здравоохранения и семьи Андалусии от 17 августа текущего года, за последние три недели в районе у 44 человек зарегистрирован листериоз. Около половины из них госпитализированы. Эпидемиологическое расследование, проводимое местными органами здравоохранения, показало, что причиной вспышки являются мясные продукты с торговым названием La Mecha, производимые в Севилье (столица Андалусии) фирмой Magrudis", — говорится в сообщении.
Ведомство просит россиян обратить внимание на информацию о неблагополучии по листериозу в Испании и учитывать ее при планировании поездок.
Между тем Министерство здравоохранения Испании в среду сообщило о 150 подверженных случаях заболевания листериозом в стране. Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Андалусии – 132. Кроме того, также имеются заболевшие в Арагоне, Астурии, Мадриде, Каталонии и Эстремадуре. Власти считают, что число подтвержденных случаев возрастет.
Листериоз – инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое микроорганизмами рода Listeria, характеризуется высокой летальностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами. Чаще всего листериозом можно заразиться при употреблении в пищу продуктов, не прошедших предварительную термическую обработку. Также в зону риска входят мягкие сыры и пищевые продукты быстрого приготовления.
/TOURBUS.RU
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