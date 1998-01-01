Индия готова снизить стоимость электронной визы в 4-10 раз

Индия планирует снизить сбор за оформление 30-дневных электронных туристических виз до $25, сообщает издание Business Traveller.

"Индия рассматривает возможность снизить сбор за оформление электронных виз для туристов. Так, стоимость 30-дневной визы в высокий сезон с июля по март составит $25, а в низкий сезон с апреля по июнь – $10", — пишет журнал.

Кроме того, путешественникам будут доступны годовые визы за $40 и пятилетние визы за $80.

Напомним, что сейчас для россиян электронная индийская виза (двукратная на 60 дней) с учетом всех сборов стоит $102,5 на человека.

Тем не менее, радоваться рынку еще рано, считают эксперты, которых цитирует АТОР. В ассоциации напомнили, что в прошлом году Индия уже сообщала о планах на снижение стоимости визы и увеличение срока ее действия. Однако до сих пор эти планы не были реализованы.

«Последним реальным нововведением стала выдача электронных виз стоимостью 100 долларов. В результате туристы теперь предпочитают безвизовые Вьетнам и Таиланд, а не Индию», - отмечают в компании «Квинта-Тур». Если анонсированные индийским правительством меры все же будут приняты, это может благоприятно отразиться на спросе российских туристов на индийское направление, считают между тем в «Квинта Тур».

В компании «Русский Экспресс» отмечают, что введение длительной электронной визы по сниженной стоимости облегчило бы продажи Гоа, особенно в регионах. «Мы были бы только за, так как сейчас электронная индийская виза обходится нашим туристам слишком дорого», - говорит Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс».

В пресс-службе ANEX Tour нашему корреспонденту заявили, что «на данный момент официальной информации о снижении цен на визы для туроператоров нам не поступало. Но, безусловно, это положительно повлияет на спрос.

В целом полетная программа у нас осталось на том же уровне, как и в прошлом году, каких-то корректировок или снятия программ нет, спрос на направлении стабильный».

Отметим также, что, по информации СМИ, в июле в Индии прошел Второй Российско-Индийский стратегический экономический диалог, в рамках которого состоялся круглый стол «Туризм и межтерриториальное сообщение».

По итогам этого круглого стола глава Ростуризма Зарина Догузова предложила индийской стороне взаимно отменить визы для туристических групп. Индийская сторона выразила тогда заинтересованность в совместной разработке проекта правительственного соглашения о безвизовых групповых туристических поездках сроком до 21 дня.

/TOURBUS.RU