Между «Россией» и Пулково «пробежала кошка»

C первого августа аэропорт Пулково изменил порядок оказания услуг перевозчикам, добавив в него пункт о том, что право на оплату сервиса по факту может получить только авиакомпания, показавшая в прошлом году 10-процентный рост пассажиропотока. В аэропорту подчеркнули, что, в случае отсутствия своевременной оплаты, ВВСС (управляющая им компания) «имеет право приостановить обслуживание рейса авиакомпании на отправление из аэропорта Пулково».

Статистика воздушной гавани такова: за семь месяцев 2019 года питерский аэропорт обслужил почти 11 млн пассажиров, на 9,1% превысив результат за аналогичный период 2018-го. При этом пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 12%, а на международных - на 4,8%. Что касается перевозчиков, среди российских авиакомпаний по объему в Пулково лидируют «Россия», «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines и «Уральские авиалинии», а среди иностранных - Lufthansa, Uzbekistan Airways, «Белавиа», Finnair и airBaltic.

Вполне возможно, что изменение правил обслуживания авиакомпаний в Пулково так и осталось бы незамеченным, если бы не скандал с «Россией»: оказалось, что еще 8 августа управляющая компания петербургского аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) предупредила ее о возможном прекращении обслуживания рейсов из-за авансового долга в размере 123 млн рублей.

«Выяснилось, что аэропорт в одностороннем порядке потребовал от своего крупнейшего партнера и базового перевозчика, на которого приходится 29,6% от объема перевозки пассажиров, предоплату», - пояснили в авиакомпании «Россия».

При этом в ВВСС сообщили, что теперь имеют на это право, поскольку, если раньше в договоре с авиакомпаниями был лишь пункт о том, что претендовать на оплату услуг по факту может только компания, которая перевезла не менее 480 тыс. пассажиров из Пулково (по итогам прошлого года), теперь перевозчик должен выполнить и условие о 10-процентном росте пассажиропотока.

Если говорить проще, оплачивать услуги Пулково по факту смогут только перевозчики, которые демонстрируют рост пассажиропотока (а следовательно, и маршрутной сети): в противном случае им придется платить вперед на условиях предоплаты.

Почему шум поднялся именно вокруг «России»? Да, действительно, эта авиакомпания для Пулково исторически является базовой. И до сих пор таковой остается. Но… После того, как «Россия» ушла под «крыло» «Аэрофлота», процент обслуживаемых ею в Пулково пассажиров постепенно снижается, теперь ее доля уже меньше 30%.

При этом, если другие перевозчики (в частности, S7) демонстрируют большое желание расширять маршрутную сеть из Петербурга, базовый делать этого не торопится. Новинки у него бывают «штучными», а если речь и заходит о росте объемов, он достигается за счет увеличения частоты рейсов. Не секрет, что основное внимание сейчас уделяется развитию «России» в Москве, откуда перевозчик выполняет массу полетов как внутри страны (включая Дальний Восток, к примеру), так и за ее пределы.

При этом изменение отношения к «России» наблюдается и на властном уровне: Смольный, не имея возможности полностью контролировать ее развитие (включая и политику по части построения маршрутной сети и проч.), вознамерился продать свою долю акций перевозчика (5 августа 2019 года на портале антикоррупционной экспертизы была размещена соответствующая информация). С учетом общей стоимости активов «России» и того, что городу принадлежит 25%, власти Петербурга, реализовав пакет полностью, смогут получить за него около 1,84 млрд рублей.

Если учесть, что изменение правил обслуживания авиакомпаний в Пулково произошли с 1 августа, а 5 августа Смольный заявил о желании продать акции «России», оба этих шага можно оценивать как желание стимулировать перевозчика к более быстрому развитию в Петербурге. При этом в Пулково подчеркивают: изменения касаются всех перевозчиков, а не только базового для аэропорта.

И появление пункта о 10-процентном росте пассажиропотока – хороший стимул для развития, поскольку вопрос стоит ребром: показавшие такие темпы роста смогут платить за услуги Пулково по факту, а вот другие станут платить вперед.

Если учесть, что, в отличие от Москвы, аэропорт в Петербурге один и уходить перевозчикам некуда, сторонам остается только договариваться.

/TOURBUS.RU