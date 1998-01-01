Новости Boeing 737 MAX может возобновить полеты Авиаэксперты обсуждают информацию о возможном возвращении в строй отстраненного после ряда громких авиакатастроф лайнера

Несмотря на отсутствие официального разрешения на эксплуатацию воздушного судна Boeing 737 MAX от агрегатора, многие авиакомпании уже активно продают билеты на рейсы авиалайнера. Несколько зарубежных авиакомпаний, в числе которых United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines, Norwegian, Icelandair, запланировали около 32,6 тыс. рейсов на пока еще запрещенном борту в ноябре – декабре этого года. Официальной информации о точной дате снятия запрета пока не поступало. Напомним, лайнерам Boeing 737 MAX полностью запретили полеты после двух авиакатастроф, возникших из-за неполадок в программном обеспечении управления авиалайнером в октябре прошлого года и в марте 2019 года. «Это все спекуляции. От того, что авиабилеты продаются, раньше времени запрет никто не снимет. Сейчас основная задача компании – избежать повторной трагедии, выправить свою репутацию. Для этого они будут проводить испытания самолета до тех пор, пока не будет 100% уверенности в его успешности. Никто из чиновников не хочет брать на себя такую ответственность», - заявил Борис Рыбак, генеральный директор «Инфомост», в интервью нашему корреспонденту. Действительно, крушения лайнеров нанесли непоправимый ущерб репутации и финансовому положению производителя, за 7 месяцев 2019 года корпорация Boeing, согласно официальным данным, на 40% сократила поставки самолетов своим заказчикам. Со своей стороны, Роман Гусаров, главный редактор новостного портала Avia.ru, поддерживает Бориса Рыбака и полагает, что ни о каком скором возобновлении полетов «Боинга» не может быть и речи. «Компания Boeing обещает, что к осени завершит все доработки по самолету Boeing 737 МAX и предъявит новую модификацию самолета на тестирование Федеральной авиационной администрации США. Это главный лицензирующий орган Соединенных Штатов, более того, это один из двух мировых сертификационных центров, которые пользуются наивысочайшим авторитетом и доверием. Компания Boeing обещает к осени доработать самолет и надеется, что после нескольких тестовых полетов администрация восстановит сертификат данной модификации воздушного судна. Все это Boeing предъявляет и озвучивает своим контрагентам, авиакомпаниям, и те, в свою очередь, надеются, что все пройдет без сбоев и в срок, поэтому уже на ноябрь планируют возобновление полетов 737 МAX. Но не факт, что это произойдет. Все будет зависеть исключительно от FAA и от того, готова ли она будет принять и подписаться под заключением о безопасности этих самолетов», - отметил эксперт в ходе интервью газете «Коммерсантъ». /TOURBUS.RU

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