Глава Ростуризма обещает субсидировать операторам внутренние чартеры и стимулировать короткие туры

Глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе теледиалога с исполнительным директором АТОР Майей Ломидзе, прошедшего во вторник на канале «Вести 24» рассказала об объеме внутреннего турпотока по России и перспективных мерах по стимулированию его дальнейшего роста.

По словам Зарины Догузовой, объем внутреннего туристического потока в 2018 году оценивается Ростуризмом в 36 млн поездок (+10% в сравнении с итогами 2017 года), в ходе которых россияне потратили на свои поездки 43 млрд долларов (1 194 доллара на поездку).

В то же время, заметила г-жа Догузова, Ростуризм видит, что в этой сфере есть куда расти. По ее данным, жители Японии совершают по стране 400 млн поездок, в ходе которых тратят 200 млрд в год.

Из перспективных мер по стимулированию внутреннего турпотока г-жа Догузова выделила целевой маркетинг (формирование национального и региональных туристических брендов, восполнение недостатка информации у туристов), а также различные программы субсидирования.

По внутреннему туризму, подчеркнула она, действуют субсидии для туристических маршрутов в регионах, которые готовы принимать большой поток внутренних туристов, но недозагружены, а также для тех, у которых есть потенциал роста.

По словам г-жи Догузовой, из перспективных мер, над которыми работают Ростуризм и Минэкономразвития – субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство отелей, их обновление и реновацию. Также туристическое ведомство и Минэкономразвития будут вместе работать над доступностью перемещения по стране – предполагается и введение субсидирования туроператоров по внутренним авиаперевозкам. «Это абсолютно новая мера: до сих пор государство субсидировало самих авиаперевозчиков на перелеты. Мы же предлагаем субсидирование туроператоров непосредственно на авиаперевозки», – пояснила она.

Также глава Ростуризма рассказала о новых инициативах ведомства, которые призваны стимулировать наших соотечественников больше путешествовать по родным просторам, а «не в соседние страны». По ее словам, новый проект, который получил название «Русские выходные, или в трёх часах до…», ориентирован на жителей городов-миллионников, которые смогут на своем автомобиле или другом удобном транспорте с комфортом поехать на выходные в соседние регионы.

Комментируя новые инициативы главы Ростуризма, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин» в интервью нашему порталу отметил: «Мы рады, что государство решило поддерживать развитие внутреннего туризма. Идей множество, самое важное их проверять и продвигать только те, которые могут принести плоды.

В прошлом уже была попытка начать субсидирование туроператоров, но все было сделано достаточно громоздко и в ходе работы возникали проблемы. Вообще, если говорить о подобных мерах, то нужно понимать, что есть три способа: субсидирование туроператоров, субсидирование авиакомпаний, субсидирование конечного потребителя. Два способа уже было испробовано, может быть, пришла пора воспользоваться третьим вариантом…

Его активно применяют в Европе. Во Франции государство, например, использует отпускные чеки, чтобы помогать малоимущим семьям. Чек выделяется на сумму в 400 евро, его можно потратить только на туристические услуги на территории страны. Конечно, сама по себе сумма не очень большая, но остальное добавляет семья и, уже исходя из общей суммы, выбирает место отдыха.

Думаю, что нечто похожее можно сделать и у нас. Например, нужно привлечь больше туристов в Минеральные Воды, давайте субсидировать туристов чеками на отдых именно там».

/TOURBUS.RU