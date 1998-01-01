Горячие новости

Забастовки экипажей лоукостера Ryanair пройдут в ряде стран Европы/ Air Astana переводит свои московские рейсы из Шереметьево в Домодедово/ Серия взрывов прогремела на юге Таиланда

Забастовки экипажей Ryanair пройдут в ряде стран Европы

Забастовки экипажей ирландского лоукостера Ryanair пройдут в Великобритании, Ирландии, Испании и Португалии в конце августа и сентябре, возможны отмены рейсов, сообщает в среду ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Забастовки экипажей воздушных судов авиакомпании Ryanair пройдут в Великобритании 22-23 августа и 2-4 сентября, Ирландии 22-23 августа, Испании (1-2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 28 сентября), Португалии с 21 по 25 августа. Возможны изменения в расписании и отмена рейсов", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

Как отмечают местные СМИ, работники недовольны своими зарплатами, бонусами и иными выплатами, а также пенсионными гарантиями и условиями страхования.

Air Astana переводит свои московские рейсы из Шереметьево в Домодедово

Казахстанская авиакомпания Air Astana с 27 октября 2019 года переводит свои московские рейсы из аэропорта Шереметьево в аэропорт Домодедово, сообщает пресс-служба перевозчика. "Смена аэропорта касается перелетов как из Нур-Султана (11 еженедельных рейсов в зимний период), так и из Алма-Аты (14 еженедельных рейсов в зимний период)", — говорится в сообщении.

Согласно летнему расписанию компания еженедельно выполняет 12 рейсов по маршруту Нур-Султан — Москва — Нур-Султан и 16 по маршруту Алма-Ата — Москва — Алма-Ата.

Поясняется, что смена базового аэропорта связана с подписанием кодшерингового соглашения с авиакомпанией S7, для которой аэропорт Домодедово является одним из базовых авиатранспортных узлов.

Air Astana начала полеты из Алма-Аты и Нур-Султана в Москву в сентябре 2002 года. С тех пор авиакомпания перевезла более 3,5 млн пассажиров и свыше 26 тыс. тонн грузов по этим направлениям.

Серия взрывов прогремела на юге Таиланда

В провинции Яла на юге Таиланда произошла серия взрывов, пострадали не менее семи человек, среди них трое детей, сообщает газета The Bangkok Post.

Как отмечает газета, взрывы прогремели в разных районах провинции – Муанг-Яла, Яха, Баннанг Сата и Чан То. Три устройства были закреплены на линиях электропередачи, одно заложено в банкомат, еще одну бомбу спрятали возле продуктового магазина. Также злоумышленники подожгли покрышки.

По словам вице-премьера Таиланда по вопросам безопасности генерала Правита Вонгсувана, этот случай не имеет ничего общего со взрывами в Бангкоке. "В провинции усилены меры безопасности. Тайские службы безопасности ищут преступников", — пишет The Bangkok Post.

Напомним, что 2 августа серия взрывов прогремела в нескольких районах Бангкока, пострадали несколько человек, никто не погиб. Власти Таиланда, которые в те дни принимали глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), призвали жителей и туристов соблюдать спокойствие.

/TOURBUS.RU