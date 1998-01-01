Новый крупный пожар на Гран-Канарии начал стихать

Новый крупный лесной пожар на испанском острове Гран-Канария, входящем в Канарские острова, становится слабее, сообщает сегодня агентство Associated Press со ссылкой на местные власти. Ослаблению пожара способствует понижение температуры воздуха и ослабление ветра.

Пожарные разрешили вернуться домой 4,5 тыс. жителям острова, эвакуированным ранее. Ожидается, что в скором времени домой смогут вернуться еще 6 тыс. человек. По словам действующего министра обороны Испании, пожарным, вероятно, удастся локализовать возгорание в течение ближайших 48 часов.

Новый пожар на втором по количеству жителей Канарском острове начался в субботу. Из-за него власти были вынуждены эвакуировать более 10 тыс. человек. В тушении огня принимают участие сотни пожарных и авиационная техника. Пожар затронул природный парк Тамадаба, расположенный на северо-западе острова.

Российские туристы почти не посещают испанский остров Гран-Канария, на котором вновь бушуют лесные пожары, сообщила между тем сегодня «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Если говорить о Канарских островах, то прямой перелет из России есть только на Тенерифе. Там и отдыхают все наши соотечественники, и там нет никаких пожаров. На остальных островах наших туристов единицы", — сказала она.

Напомним, что в середине июля газета Express уже сообщила о пяти тысячах туристов, эвакуированных на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров.

При этом, сообщал АТОР, «по оценкам туроператоров, российских организованных туристов в горных районах Гран-Канарии быть не должно. Во-первых, чаще всего россияне, путешествующие на Канарские острова, выбирают для этих целей остров Тенерифе, куда есть прямая перевозка.

Во-вторых, наши соотечественники предпочитают на Канарах пляжный отдых, на который едут с семьей или парами. Таким образом, вероятность того, что в горах Гран-Канарии могли оказаться организованные туристы из России, практически нулевая».

В свою очередь, Светлана Кречкина, руководитель отдела маркетинга компании «ВАНД Интернешнл», сообщила в беседе с нами: «Гран-Канария - не самый популярный для отдыха остров, поэтому наших туристов там немного.

Отказов нет, паники нет, аннуляций тоже нет. Спрос на это направление у нас эпизодический».

Наконец, Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью «TUI Россия», в беседе с нами отметила: «Наших туристов на Гран-Канарии нет, так как пакетные туры с перелетом на регулярных рейсах мы предлагаем только на Тенерифе. Индивидуальных туристов у нас там также нет».

/TOURBUS.RU