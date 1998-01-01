Число «безбагажных» авиапассажиров выросло на 45%

Компания Biletix предоставила нам результаты исследования изменений предпочтений отечественных авиапассажиров за последние четыре года

По заказу выставки «Отдых-2019» компания провела исследование предпочтений клиентов. За основу были взяты данные о покупке авиабилетов на сайте компании за первые семь месяцев 2015 и 2019 гг.

Доля бронирований безбагажных и лоукостерных тарифов за первые 7 месяцев 2015 года составила 15,3%, а за тот же период 2019 года – 61,4%, увеличившись на 46,1%.

На внутренних направлениях доля бронирований на авиакомпании-лоукостеры выросла с 4,9% в 2015 году до 20,4% в 2019 году, показав рост на 15,5% за четыре года.

Эти цифры свидетельствуют о повышении спроса на перелеты низкобюджетными авиакомпаниями (например, «Победа», «Азимут»), которые, как следствие, значительно расширили свою маршрутную сеть. В то же время, многие традиционные авиакомпании ввели безбагажные тарифы, позволяя пассажирам покупать билеты по сниженной стоимости, - отметили в компании.

В 2015 году соотношение бронирований билетов по внутренним и внешним направлениям составило 56% и 44% соответственно. В 2019 году поток внутренних туристов вырос на 12% и составил 68% против 32% внешних бронирований. Эти данные говорят о росте привлекательности внутреннего туризма.

Что касается средней продолжительности поездки, за первые семь месяцев 2015 года она составляла 11 дней, в 2019 году снизилась до 9 дней. В 2015 году россияне покупали билеты в среднем за 13 дней до вылета, а в 2019 – за 16. Таким образом, туристы стали заранее планировать свои поездки и покупать билеты, а в путешествиях проводить меньше времени.

Изменилась и статистика по бронированию полетов с детьми. Так, в 2015 году 18,7% пассажиров покупали билеты для детей, в 2019 – 14,1%. Туристы стали больше экономить на путешествиях и реже брать с собой детей.

/TOURBUS.RU