Новый аэропорт Саратова оказался слишком дорогим для авиакомпаний

Вчера новый аэропорт Саратова «Гагарин» принял первый регулярный рейс из Москвы, который выполнила авиакомпания "Победа". Рейс был отправлен из аэропорта Внуково, на борту было 177 пассажиров.

Напомним, что новый аэропорт "Гагарин" построен в районе села Сабуровка в 30 км от Саратова. Терминальный комплекс площадью 23 тыс. кв. м и пропускной способностью один миллион пассажиров в год возведен на деньги холдинга "Аэропорты регионов", его инвестиции составили 7,7 млрд руб. Создание аэродрома, в том числе взлетно-посадочной полосы длиной 3 км, финансировало государство (заказчик строительства — Росавиация), на это было выделено 7,2 млрд руб.

Старый аэропорт Саратова "Центральный", который находится в черте города, был открыт в 1931 году, принадлежит предпринимателю Аркадию Евстафьеву. В 2018 году принял 426 тыс. пассажиров.

Между тем газета «Ведомости» сообщает, что «Аэрофлот» и S7 уже приняли решение заметно сократить количество рейсов в новый аэропорт Саратова, так как по сравнению со старым аэропортом «Центральный», в «Гагарине» гораздо выше тарифы на обслуживание перевозчиков.

Так, согласно «Ведомостям», сбор за взлет-посадку вырос в новом аэропорту с 305 до 1010 рублей за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. Сбор за обеспечение авиационной безопасности – с 315 до 921 рубля за тонну. Предоставление аэровокзального комплекса в старом аэропорту стоило по 33 рубля за пассажира как внутренних, так и международных линий. В новом сбор составляет 155 рублей за пассажира внутренних линий и 224 рубля — международных. Тариф за обслуживание одного пассажира на внутренних линиях вырос с 82 рублей до 415 рублей, на международных — с 224 рублей до 599 рублей.

По информации «Интерфакса», на совещании перед открытием аэропорта генеральный директор S7 Airlines Владимир Объедков также поднял вопрос высоких тарифов на обслуживание авиаперевозчиков в новом аэропорту Саратова.

"Есть, конечно, пожелание к оператору аэропорта – поработать над стоимостью обслуживания. Иначе нам будет крайне сложно обеспечить приемлемые для пассажиров тарифы на перевозку", — сказал г-н Объедков на совещании, посвященном открытию "Гагарина".

В свою очередь, на том же совещании гендиректор "Аэропортов регионов" Евгений Чудновский не стал отрицать, что «тарифы для авиакомпаний "Гагарина", безусловно, немаленькие, потому что аэропорт построен "с нуля" и капвложения были сделаны огромные".

При этом он напомнил о дискуссиях вокруг тарифов нового ростовского аэропорта "Платов", который также был построен на деньги холдинга "с нуля". "Сколько говорили, что высокие тарифы убьют перевозки? Убили? Нет, не убили. Снижение тарифов авиакомпаний произошло, рост пассажиропотока на 30% произошел, — заявил г-н Чудновский. — И потом, мы же не сами себе тарифы устанавливаем, их устанавливала ФАС после достаточно жесткой экспертизы и с учетом мнений авиакомпаний... Я уверен, что с переходом с региональных на среднемагистральные самолеты с экономикой перевозчиков будет все в порядке".

Комментируя нашему порталу полемику вокруг тарифов нового аэропорта, Борис Рыбак, генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост», отметил: «Это обычная практика, аэропорт пытается вернуть свои затраты.

Пассажиропоток в Саратове сейчас небольшой, меньше полумиллиона человек за год. Я думаю, что руководство сейчас просто тестирует, насколько они могут максимально поднять таксу, чтобы найти приемлемый для авиакомпаний ценник.

Полагаю, что они будут постепенно его снижать до тех пор, пока авиаперевозчики не согласятся с ценой. Но такса «Гагарина» все равно будет выше рыночной».

Отметим также, что, как сообщает сегодня РСТ, «за рубеж из Саратова отправился пока только один чартер – авиакомпании Pegas Fly в Анталью. На днях стало известно, что чартерную программу из новой воздушной гавани запускает оператор «Анекс Тур», речь идет о короткой новогодней цепочке в Эмираты». «Это практически первая позитивная новость, связанная с новым аэропортом», - считает директор саратовской компании «Лагуна-тур» Дмитрий Анпилогов.

«Пресса почему-то невзлюбила наш аэропорт, постоянно пишут что-то плохое – то не откроется вовремя, то не все заявленные рейсы полетят. Подняли шум про недовольство перевозчиков высокой стоимостью обслуживания. А я вот вижу одни плюсы. Теперь мы сможем принимать самолеты вместимостью почти вдвое больше, чем раньше, – сказал эксперт. – А остальное зависит от турбизнеса и платежеспособности саратовцев. И чем больше появится рейсов, тем выше будет конкуренция и дешевле билеты, а значит и туры. Но расценки начнут снижаться не раньше следующего сезона».

/TOURBUS.RU