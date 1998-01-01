ANEX Tour поставит новую чартерную программу на Абу-Даби

Туроператор ANEX Tour сообщил о запуске продаж новой программы туров с прямым перелетом в Абу-Даби из Москвы рейсами AZUR air. Полетная программа AZUR air (Москва — Абу-Даби - Москва) запланирована с 28 октября на весь зимний сезон, вылеты два раза в неделю, - сообщили в АТОР.

Как рассказали представители туроператора, новая полетная программа существенно сократит время на трансфер от аэропорта до курортной зоны для туристов, выбравших туры с отелями эмирата Абу-Даби. Трансфер от аэропорта до отелей составит не более 30 мину, в то время как продолжительность трансфера до гостиниц Абу-Даби с прилетом в аэропорты Дубая составляет 1,5 - 2 часа.

ANEX Tour рекомендует туристам и турагентам обратить внимание на отели эмирата Абу-Даби, работающие по системе «Все включено».

Цены на туры с прямым перелетом в Абу-Даби у ANEX Tour начинаются от 102 116 р. на двоих человек за недельный тур в отель 4* на завтраках и от 107 195 р. – в отель 5* на завтраках на двоих. Недельные туры в отели 4* Абу-Даби с системой «все включено» начинаются от суммы 170 483 р. на двоих.

Как оитметили в пресс службе, «напомним, что сам город Абу-Даби является не только столицей ОАЭ, ее политическим и торговым центром, но также и культурной столицей. Именно тут находится знаменитая мечеть Шейха Зайда, Феррари Ленд, башни Этихад и Аль-Бахар, небоскреб «Capital Gate» и набережная Корниш.

Кроме пляжного отдыха, осмотра городских достопримечательностей столицы ОАЭ и шоппинга, в Абу-Даби туристы едут за адреналином и азартом. Начиная с 2009 года на гоночной трассе «Яс Марина» проводится Гран-при Абу-Даби. Длина трассы составляет 5,5 км. Максимальная скорость, которую может развить болид во время движения, – 317 км/ч. В этом году соревнования будут проходить с 28 ноября по 2 декабря».

Комментируя нам новую чартерную программу туроператора, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», отметил: «Абу-Даби - это отличное место для отдыха с отличными отелями, морем, тематическими парками, и даже собственным Лувром. Туры туда в зимний период пользуются большим спросом, решение оператора правильное, чартерная перевозка будет востребована у туристов».

«Спрос на отдых в столице ОАЭ у наших клиентов остается на уровне прошлого года. Глубина продаж в настоящий момент достигает декабря. Абсолютное большинство туристов, отправляющихся в Абу-Даби, предпочитают отели категории 5*. Добраться до курортов эмирата в летнем сезоне-2019, уроме чартеров, можно из Москвы и на очень волстребованных регулярных рейсах Etihad Airways», - рассказали нам в свою очередь в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

/TOURBUS.RU