Из России можно будет отправиться в Северную Европу не велосипеде

На днях в правительстве Ленинградской области состоялся интерактивный семинар, на котором обсуждалась программа развития велосипедного туризма. Как считают многие его участники, у региона есть все основания «примерить на себя майку лидера» этого направления, поскольку в Ленобласти уже реализуется сразу несколько проектов по созданию веломаршрутов международного уровня. - сообщает наш петербургский корреспондент.

Понимание того, что это направление туризма вполне может быть реализовано на территории Ленобласти, есть. Например, недавно завершился 12-й международный велопробег «Молодежь - мир без границ», в котором приняли участие сразу несколько депутатов областного парламента. Один из них, заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Александр Русских, сообщил, что «в настоящее время мы собираем предложения муниципальных районов и заинтересованных жителей по размещению велодорожек».

По его оценке, в первую очередь развитием велосипедной инфраструктуры должны быть охвачены приграничные города (Выборг, Кингисепп, Ивангород), а наиболее подходящими для реализации проекта в целом являются Кингисеппский, Выборгский, Гатчинский и Всеволожский районы области.

В прошлом году в Ленобласти был реализован проект Velo47, мероприятиями которого были охвачены сразу пять районов региона, а сейчас на его территории уже реализуется сразу несколько проектов, направленных на развитие велосипедного туризма.

Одним из пунктов общей программы значится и велосипедная трасса между приграничными городами Светогорск (Россия) и Иматра (Финляндия). Поначалу ее собирались открыть уже в 2019 году, однако теперь реализовать проект планируют лишь к 2021-му.

Связано это с процедурой сертификации программы «Россия - Юго-Восточная Финляндия», в рамках которой софинансируется появление велотрассы: в настоящее время она утверждена и предусматривает выделение на развитие велодвижения между Россией и Финляндией около 2 млн евро.

Что касается других проектов, появление которых обсуждалось на днях, в первую очередь речь идет о таких как BizCycle и Cycling, ориентированных на приграничное сотрудничество и развитие малого бизнеса. При этом, по мнению генерального директора Союза национальных и международных туристских информационных организаций (СОНАТО) Александра Горохова, Ленинградская область особенно подходит для реализации подобных проектов.

«С одной стороны, здесь имеется возможность заимствовать большой опыт развития велосипедного туризма у стран-соседей, а с другой - есть большой потенциальный рынок потребителей услуг, поскольку регион тесно связан с Петербургом», - считает он.

И особенно это станет иметь значение после того, как с 1 октября и Ленобласть, и город на Неве получат право на безвизовый въезд иностранцев. По оценке экспертов, предоставление такого права гражданам Финляндии может значительно увеличить поток желающих въехать в Россию на велосипеде, поскольку от Иматры до Светогорска, к примеру, всего несколько километров.

Аналогичная картина и в Ивангороде: до эстонской Нарвы достаточно всего-навсего переехать через Мост Дружбы. В связи с чем и. о. главы администрации МО «Город Ивангород» Александр Соснин уже заявил, что «у нас есть понимание, где необходимо построить велодорожки». «В ближайшее время просчитаем финансовые затраты и постараемся создать интересный историко-культурный маршрут, чтобы как можно больше людей узнали об истории Ивангорода», - пояснил он.

При этом обсуждение в ходе ряда «круглых столов» и конференций, состоявшихся в Ленинградской области в последнее время, показывает, что, с учетом перспектив, варианты велосипедных трасс региона должны входить в состав туристских маршрутов и соответствовать необходимым требованиям, принятым в европейской сети EuroVelo.

И хотя групповые туры на велосипеде, реализуемые через турфирмы, встречаются довольно редко, для самостоятельных туристов появление благоустроенных (т. е. оснащенных всей необходимой инфраструктурой услуг) велосипедных трасс означает значительное расширение возможностей для путешествий. И вполне может способствовать развитию приграничного туризма по обеим сторонам границы.

/TOURBUS.RU