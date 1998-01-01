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Лайнер Air France, летевший из Москвы в Париж, экстренно сел в Люксембурге/ Девочка из России серьезно пострадала в бессейне отеля Sunhill 4* в Бодруме/ Сбои в работе аэропорта Барселоны ожидаются в конце августа из-за забастовки

Лайнер Air France, летевший из Москвы в Париж, экстренно сел в Люксембурге

Пассажирский лайнер, следовавший из Москвы в Париж, экстренно приземлился в Люксембурге, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Airbus A-319 авиакомпании Air France выполнял рейс из Шереметьево в Париж, однако экипаж принял решение прервать полет и приземлился в аэропорту Люксембурга", — сказал источник.

По его словам, самолет уже благополучно выполнил незапланированную посадку, никто не пострадал, причины инцидента уточняются.

Девочка из России серьезно пострадала в бессейне отеля Sunhill 4* в Бодруме

Туроператор Sunmar помогает родителям 12-летней российской девочки, серьезно пострадавшей в бассейне отеля в турецком Бодруме, - сообщает «Интерфакс».

"После инцидента наша принимающая сторона моментально отправила в отель гида для помощи туристам. Также родителям был предоставлен отель рядом с больницей. Мы находимся в постоянном контакте с родителями и оказываем максимальную помощь", — сообщила генеральный директор Sunmar Вероника Филиппова.

Она уточнила, что, по предварительным данным, рука ребенка попала в отверстие для забора воды в бассейне отеля Sunhill. Как только удалось ее освободить, девочка была экстренно госпитализирована. Полиция ведет расследование случившегося. Туристы были застрахованы в СК "Согласие".

Ранее в Генконсульстве РФ в Анталье сообщили что девочка находится в критическом состоянии под наблюдением врачей. Страховая компания СК "Согласие" возместит расходы на ее лечение в рамках предусмотренного договором лимита.

Сбои в работе аэропорта Барселоны ожидаются в конце августа из-за забастовки

Сбои в работе аэропорта испанской Барселоны Эль-Прат ожидаются в конце августа из-за забастовки сотрудников авиакомпании Iberia. "Испания – 24, 25 ,30 и 31 августа в Международном аэропорту Барселоны забастовка сотрудников национального авиаперевозчика Iberia; изменения в расписании и отмена рейсов", — предупреждает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

Как пишут местные СМИ, сотрудники авиакомпании недовольны условиями труда – в частности, необходимостью выполнять сверхурочную работу из-за нехватки персонала.

Ранее 9 августа в аэропорту уже проходила забастовка сотрудников служб безопасности. Тогда время прохождения предполетного контроля для пассажиров увеличилось на 40 минут.

/TOURBUS.RU