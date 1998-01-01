Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
20 августа
Большинство туристов не хочет платить за выбор кресла в полете

Сервис Туту.ру выяснил, как относятся путешественники к платному выбору места в самолете


Сервис путешествий Туту.ру провел опрос и выяснил, как относятся путешественники к платному выбору места в самолете.  У разных авиакомпаний это может быть платной услугой или бесплатной, - напомнили нам в сервисе.

В исследовании приняли участие почти 3,3 тысячи респондентов.

 

Как показал опрос, более половины пассажиров (58%) считают плату за выбор места в самолете бесполезной тратой денег. А 18% опрошенных, наоборот, часто пользуются этой услугой.

Еще 15% платят за выбор места, если предстоит длительный перелет, а 9% — если летят с ребенком.

Итоги опроса: «Вы платите за выбор места в самолете?».
58% — Нет, считаю эту услугу бесполезной тратой денег;
18% — да, я часто пользуюсь этой услугой;
9% — доплачиваю за выбор места, если предстоит долгий перелет;
15% — да, только если лечу с ребенком.
 
Ранее Туту.ру спрашивал у авиапассажиров, какие места в самолетах у них самые любимые.

Данные опроса, в котором приняло участие 8 10 человек, показали, что каждому десятому путешественнику все равно, где сидеть в самолете. Они полагаются на выбор сотрудника аэропорта.

 

Меньше всего респондентов проголосовали за кресло посередине, таких оказалось всего 2%. 18% признались, что лететь любят в кресле у прохода.

Большинство опрошенных, 69%, предпочитают место у окна с видом на облака.

/TOURBUS.RU

 

   

Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 