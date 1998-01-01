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20 августа
Большинство туристов не хочет платить за выбор кресла в полете
Сервис Туту.ру выяснил, как относятся путешественники к платному выбору места в самолете
Сервис путешествий Туту.ру провел опрос и выяснил, как относятся путешественники к платному выбору места в самолете. У разных авиакомпаний это может быть платной услугой или бесплатной, - напомнили нам в сервисе.
В исследовании приняли участие почти 3,3 тысячи респондентов.
Как показал опрос, более половины пассажиров (58%) считают плату за выбор места в самолете бесполезной тратой денег. А 18% опрошенных, наоборот, часто пользуются этой услугой.
Еще 15% платят за выбор места, если предстоит длительный перелет, а 9% — если летят с ребенком.
Итоги опроса: «Вы платите за выбор места в самолете?».
Данные опроса, в котором приняло участие 8 10 человек, показали, что каждому десятому путешественнику все равно, где сидеть в самолете. Они полагаются на выбор сотрудника аэропорта.
Меньше всего респондентов проголосовали за кресло посередине, таких оказалось всего 2%. 18% признались, что лететь любят в кресле у прохода.
Большинство опрошенных, 69%, предпочитают место у окна с видом на облака.
/TOURBUS.RU
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