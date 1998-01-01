Узбекистан открывается для иностранных чартеров и даже готов их субсидировать

Туроператоры обсуждают, ждать ли теперь появления чартерных рейсов из России в среднеазиатскую страну

Аэропорты Узбекистана с 1 октября будут открыты для чартерных туристических рейсов, заявил вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов, комментируя указ президента Шавката Мирзиеева "О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма", - сообщает «Интерфакс».

"Основная цель указа – это увеличение количества гостей Узбекистана до 10 млн посетителей в год. И как следствие – увеличение занятости и появление новых источников дохода населения, включая сельские, горные и отдаленные местности", — отметил г-н Абдухакимов.

Он сообщил, что указом одобрено введение с 1 октября 2019 года режима "открытое небо" в ряде международных аэропортов страны. Так, в Бухаре будет "открытое небо" с применением "пятой свободы", но только в отношении иностранных граждан, то есть самолеты любых стран могут привозить сюда иностранных туристов и могут улетать в третью страну. А три аэропорта страны – Карши, Термез, Нукус – открываются полностью.

"Мы ждем авиакомпании из всех стран, всех направлений. Конечно, мы ожидаем, что много будут летать из наших традиционных рынков – России, Юго-Восточной Азии, КНР, европейских стран, в том числе и лоукостеры", — сказал вице-премьер.

Вице-премьер также обратил внимание на то, что Узбекистан впервые на территории СНГ внедряет и систему субсидирования авиаперевозчиков и турфирм, организующих чартеры в Узбекистан.

В частности, их затраты будут компенсироваться в размере $20, а в период зимнего сезона (с 20 ноября по 20 февраля) в размере $50 за каждого иностранного туриста при условии продолжительности его пребывания на территории республики не менее пяти ночей.

По его словам, согласно указу, еще 20 стран получат безвизовый режим с января 2020 года, в результате общее количество стран с безвизовым режимом достигнет в целом 85.

"Мы будем второй страной на постсоветском пространстве с самым либеральным визовым режимом после Грузии", — отметил вице-премьер.

Он также сообщил, что указом президента предусмотрены налоговые и иные льготы для предпринимателей, оказывающих туристические услуги.

Комментируя эту новость нашему порталу, Андрей Жарков, генеральный директор «Жарков Тур», отметил : «Спрос на Узбекистан стабильный, это интересное круглогодичное направление. Конечно, жаль, что «открытое небо» не распространяется на главные аэропорты, куда идет основной поток туристов. Правда, Хива в этот список попала, возможно, это поможет нарастить турпоток, потому что 70% из всех туристов туда не доезжают из-за отдаленности города.

Я думаю, что «открытое небо» больше всего заинтересует иностранные чартерные авиакомпании, для нас это не актуально на данный момент, весь поток отправляется на регулярных рейсах. Чартеры просто не будут заполняться, также не стоит забывать и о небольшой отельной базе.

Даже если предположить, что чартеры заполняются хорошо, куда селить туристов? Уже сейчас на сентябрь – октябрь в отелях нет свободных номеров.

Еще одна проблема, связанная с туризмом в Узбекистан, – невозвратность туристов. Основная и единственная причина, на мой взгляд, - плохой сервис. Я сам с ним столкнулся во время недавней поездки.

Я думаю, чтобы достичь 10 млн туристов в год, нужно «открыть небо» во все города Узбекистана и улучшить сервис, а пока о чартерах рано говорить».

АТОР сегодня также сообщает, что, по мнению туроператоров, Узбекистан на российском рынке вряд ли станет чартерным направлением из-за специфики продукта (экскурсионные туры) и по причине невысокого спроса. "Перспектива загрузить чартер на 150 кресел в ту же Бухару представляется сомнительной даже в сезон, не говоря уже о зимнем периоде. Зимой загрузить борта не удастся, 80% туров в Узбекистан приходится на апрель – сентябрь", — считают в Ассоциации туроператоров.

"Для раскрутки направления на российском рынке нужен ряд мер. На старте программы субсидии за каждого туриста следует увеличить с $20 до $40-50, а когда рынок "распробует" новинку, то размер выплат можно и снизить. А стоимость перелета туда-обратно должна быть на уровне 10-12 тыс. рублей — тогда спрос на туры в Узбекистан может вырасти на десятки процентов", — отметили в АТОР.

«Сейчас поездки в страну для россиян обходятся довольно дорого – минимальная цена за перелет в Ташкент из Москвы и обратно в низкий сезон составляет 20 тыс. рублей. Стоимость за недельный тур составляет не менее $950. В целом доля продаж путевок в Узбекистан у туроператоров составляет менее процента, спрос стагнирует», - считают в АТОР.

Отметим, что, по данным Пограничной службы ФСБ РФ, за 2018 год в Узбекистан выехало около 180 тыс. россиян, в том числе с туристическими целями – 37 тыс. человек.

За первое полугодие 2019 года поток в Узбекистан из РФ составил 111 тыс. человек (+38%), в том числе с целью туризма республику посетило 25 тыс. россиян (+47%).

/TOURBUS.RU