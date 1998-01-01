|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
20 августа
В Кронштадте создадут туристическую ОЭЗ
В ближайшие годы Кронштадт обещают превратить из прежде закрытого города в туристический центр, способный притягивать сотни тысяч гостей
Власти России и Петербурга всерьез взялись за реализацию идеи создания на острове Котлин особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.
Кроме того, предполагается восстановить ряд фортификационных сооружений и других исторических объектов, а также развивать туризм: именно для этого в апреле 2019-го Минобороны и правительство Петербурга учредили автономную некоммерческую организацию по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте «Остров фортов».
Масштабная презентация, проведенная ею в рамках Петербургского международного экономического форума, показала: планы у «Острова фортов» амбициозные и включают в себя появление дайвинг-центра с глубоководным открытым бассейном, аттракциона виртуальной реальности, самого большого в России океанариума с технопарком и даже дирижабледрома.
- Они позволят привлечь инвесторов, а также представителей малого и среднего бизнеса, занимающихся продвижением туристических и рекреационных услуг. Для города важно и то, что у жителей Кронштадта появятся дополнительные рабочие места».
«Интерес к поездкам на форты в Петербурге есть, и, по большому счету, он пока не удовлетворен, - считает, к примеру, профессор Национального государственного университета физкультуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта Петр Пылаев. – Это объясняется тем, что сейчас там фактически нет никакой инфраструктуры услуг: если она появится и будет соответствовать требованиям гостей, спрос практически гарантирован».
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72