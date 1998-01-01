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20 августа
В Кронштадте создадут туристическую ОЭЗ

В ближайшие годы Кронштадт обещают превратить из прежде закрытого города в туристический центр, способный притягивать сотни тысяч гостей


Власти России и Петербурга всерьез взялись за реализацию идеи создания на острове Котлин особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.


Стоит напомнить: в ближайшие годы Кронштадт обещают превратить из прежде закрытого для посещения города в образовательно-туристический центр, способный притягивать сотни тысяч горожан и гостей Петербурга. В частности, по решению Министерства обороны РФ на территории Кронштадта организуется центр образования, науки и боевой подготовки кадров для Военно-морского флота России, а параллельно с ним развивается «Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» Западного военного округа.

 

Кроме того, предполагается восстановить ряд фортификационных сооружений и других исторических объектов, а также развивать туризм: именно для этого в апреле 2019-го Минобороны и правительство Петербурга учредили автономную некоммерческую организацию по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте «Остров фортов».

Масштабная презентация, проведенная ею в рамках Петербургского международного экономического форума, показала: планы у «Острова фортов» амбициозные и включают в себя появление дайвинг-центра с глубоководным открытым бассейном, аттракциона виртуальной реальности, самого большого в России океанариума с технопарком и даже дирижабледрома.


«Принятые решения нацелены на то, чтобы создать благоприятный инвестиционный климат и установить особые условия ведения предпринимательской деятельности на данной территории, – пояснил в ходе только что состоявшейся в Северной столице встречи председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Юрий Калабин.

- Они позволят привлечь инвесторов, а также представителей малого и среднего бизнеса, занимающихся продвижением туристических и рекреационных услуг. Для города важно и то, что у жителей Кронштадта появятся дополнительные рабочие места».

При этом, по оценке ряда экспертов, Кронштадт (и, в частности, расположенные в городе и вокруг него форты), благодаря своим уникальным историческим и географическим особенностям, действительно обладает огромным туристическим потенциалом, который позволяет ему стать одним из самых крупных островов-музеев в мире.

«Интерес к поездкам на форты в Петербурге есть, и, по большому счету, он пока не удовлетворен, - считает, к примеру, профессор Национального государственного университета физкультуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта Петр Пылаев. – Это объясняется тем, что сейчас там фактически нет никакой инфраструктуры услуг: если она появится и будет соответствовать требованиям гостей, спрос практически гарантирован».

  
Для того чтобы сделать первые шаги по реализации идеи превращения Кронштадта в центр туризма и отдыха, в Петербурге принято решение о создании рабочей группы с участием профильных ведомств и заинтересованных организаций. Именно она должна будет сформировать заявку на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Кронштадтском районе Петербурга в 2020 году, которая учтет все требования и критерии, содержащиеся в документах, принятых на уровне правительства России.

/TOURBUS.RU

  

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