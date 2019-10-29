Новости «TUI Россия» поставит в осенне-зимнем сезоне собственные чартеры на Шри-Ланку Эксперты комментируют перспективы выхода на ланкийское чартерное направление еще одного крупного игрока

Туроператор «TUI Россия» поставит свои новые чартеры на Шри-Ланку начиная с 26 октября и станет вторым крупным игроком со своей перевозкой на данном направлении. Допуски на полеты российская чартерная авиакомпания iFly, которая будет выполнять авиаперевозку в интересах туроператора, получила в июле, - сообщает АТОР. По словам представителей «TUI Россия», полетная программа будет выполняться из аэропорта Внуково, начиная с 26 октября по 27 апреля 2020 года. Частота вылетов – 1 раз в 10-11 дней, время полета Москва – Коломбо – около 9 часов. Стоит отметить, что чартерные вылеты в Южную Азию будут доступны и региональным туристам. Зимой туроператор предложит туристам из регионов туры на базе регулярных перелетов (GDS-туры с пересадкой) на бортах «России» - прямой перелет из Москвы, Emirates и flydubai – с пересадкой в Дубае, Qatar Airways – через Доху, Etihad – через Абу-Даби и Air Arabia – через Шарджу. Начиная с октября эти туры будут доступны для вылетов из Северной столицы, Самары, Уфы, Екатеринбурга, Казани, Минеральных Вод, Махачкалы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Грозного, Новосибирска. В преддверии зимнего сезона туроператор уже законтрактовал 150 отелей Шри-Ланки от эконом до уровня люкс. Туристам предложат как пляжные, так и комбинированные туры с экскурсионной программой от 2 до 6 ночей и пляжным отдыхом, - сообщили в АТОР. Комментируя эту новость нашему порталу, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», отметил: «Шри-Ланка сейчас не пользуется у нас особым спросом, туристы все еще напуганы весенними терактами, плюс сейчас лето – низкий сезон. К примеру, за последние 10 дней к нам никто не обращался с запросом туров на Шри-Ланку. Что же касается решения «TUI Россия» поставить чартеры на остров – «высокий сезон» начнется как раз в ноябре, так что время выбрано правильно. Но я не думаю, что на данном направлении зимой будет очень высокий спрос. Для этого стоимость тура на двоих на семь дней в отель 4* должна будет стоить не выше 90 тыс. рублей». Как отмечает менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой, «уровень спроса на Шри-Ланку в целом по сезону будет определять не имидж страны (для тех, кто помнит про недавние события), а стоимость пакетного отдыха. Уверена в том, что, если она будет приемлема и конкурентоспособна с другими зимними направлениями, люди на Шри-Ланку полетят. Если нет – они легко выберут хорошо знакомые им Таиланд или Вьетнам». При этом, как считает специалист, Шри-Ланка с ее спецификой вполне может привлечь и индивидуальных туристов – например, любителей кайт- и виндсерфинга, для которых на этом направлении условия очень даже подходящие: «Благодаря разнообразию отдыха, Шри-Ланка может быть интересна нашим туристам, однако ее востребованность будет зависеть от экономики туров». Напомним, что полетная программа второго чартерного игрока на направлении - ANEX Tour на крыльях AZUR Air по маршруту Москва – Коломбо – Москва на крыльях AZUR Air начнется с 26 октября 2019 года и продлится до 4 апреля 2020 года, с интервалом вылетов два раза в неделю – в среду и субботу. Кроме того, появятся у компании и две региональные чартерные программы. Так, новая полетная программа из Екатеринбурга будет осуществляться с 29.10.2019 по 03.04.2020 один раз в две недели. А новые чартерные рейсы Санкт-Петербург - Коломбо будут выполняться каждые 12 дней в период с 30.10.19 по 02.04.2020. /TOURBUS.RU



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