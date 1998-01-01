На курорты Кавминвод отправится "Ласточка"

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) первого сентября запустит скоростной поезд "Ласточка" по маршруту Минеральные Воды — Кисловодск, сообщил журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

"Время в пути составит 55 минут с тремя остановками, это очень существенно, потому что до этого поезда ходили 1 час 30 минут — 1 час 40 минут", — отметил топ-менеджер РЖД.

"Ласточки" между Минеральными Водами и Кисловодском будут курсировать с остановками в Пятигорске, Ессентуках и на станции Лермонтовская.

По словам г-на Пегова, частота курсирования поездов на маршруте составит четыре пары в день, при этом количество "Ласточек" будет постепенно увеличиваться. "Самое главное, регион должен предусмотреть финансирование, у региона есть определенное время на тарифное регулирование на заказ, но если всем понравится, я думаю, регион к началу следующего летнего сезона закажет еще поезда", — добавил г-н Пегов.

Хорошо знакомые с направлением эксперты между тем отметили сегодня в беседе с нашим порталом, что при нынешнем развитии городской инфраструктуры Кавминвод новое предложение врядли заинтересует туристов, прибывающих в курортный регион по воздуху. «Железнодорожный вокзал находится в нескольких километрах от аэропорта, но добраться туда, кроме такси, можно лишь на редко ходящих и переполненных маршрутках. Для того, чтобы туристы заинтересовались новыми современными электичками, нужно организовать и комфортабельный траснфер, а об этом речи пока что не идет», - отметил наш эксперт.

Пока же, по его словам, наиболее популярным способом доставки из аэропорта на курорты региона остается такси. «В аэропорту работает несколько конкурирующих фирм, стоимость такси на 4 пассажиров из аэропрта на один из курортов Кавминвод — около тысячи рублей. Впрочем, некоторые пассажиры опасаются пользоваться такими услугами из-за своеобразной манеры вождения местных таксистов — здесь принято заметно превышать скоростной режим, но не принято, например, пристегиваться. Не все отдыхающие готовы к подобному "экстриму"», - добавил наш региональный эксперт.

Отметим также, что на днях эксперты сервиса путешествий «Туту.ру» проанализировали спрос на маршруты «Ласточек» за год (с августа 2018 года по август 2019). Вяснилось, что мамыми популярными у пассажиров «Ласточек» оказались краснодарские и московские направления. Если говорить в целом о портрете пассажира, то на каждом направлении женщин ездит больше, чем мужчин. Средний возраст пассажира — 36 лет.

По сравнению с прошлым периодом рейтинг особо не изменился, так же в топе краснодарские и московские направления, но добавилось новое направление Санкт-Петербург — Псков, которое также пользуется немалым спросом.

Заметим также, что, согласно официальным данным, в минувшем году рост турпотока в санатории Кавминвод показал лучший результат за последние 10 лет и достиг 8%. Как оптимистично заявил Евгений Ступников, первый заместитель министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, «при этом показательно, что в каникулярный период в Кавминводы стало приезжать очень много молодёжи и детей, а средний возраст отдыхающих на курортах края снизился до 30-40 лет».

Всего в настоящий момент на Кавминводах расположено более 130 санаторно-курортных учреждений с объемом номерного фонда 35 тыс. мест.

/TOURBUS.RU