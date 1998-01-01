Горячие новости

В России сегодня вступили в силу новые правила ввоза частными лицами фруктов и цветов/ Три десятка китайских туристов пострадали в ДТП в Москве/ Непогода в Германии и Франции нарушила планы туристов

В России сегодня вступили в силу новые правила ввоза фруктов и цветов

С сегодняшнего дня в Россию из-за границы нельзя ввозить более пяти килограммов фруктов и трех букетов цветов без специальных сертификатов, - сообщает «Интерфакс».

Новые правила распространяются на все виды транспорта, а также на почтовые отправления. Не имеет значения, везет пассажир товары в багаже или ручной клади. Если у него нет фитосанитарных сертификатов на крупную партию цветов или фруктов, товары вернут обратно или уничтожат за счет собственника.

По новым правилам, в букете не может быть более 15 цветков, листьев или других частей растений. Ограничения также действуют в отношении рождественских елок, веток хвойных деревьев. Из пищевых продуктов под правило среди прочих подпадают орехи, ананасы, авокадо, манго, гуайява, финики, инжир, огурцы, картофель, капуста.

В России и ранее действовал ряд ограничений на ввоз продуктов из-за рубежа. Так, частным лицам при пересечении границы разрешается бесплатно и без ветеринарного сертификата ввезти в РФ готовую продукцию животного происхождения в заводской упаковке весом не более 5 кг на человека.

Три десятка китайских туристов пострадали в ДТП в Москве

За попавшим в минувшее воскресенье ДТП на востоке Москвы автобусом с туристами из Китая числятся 30 штрафов, сам автобус принадлежит частному лицу. "На шоссе Энтузиастов в районе пересечения с 1-ой Владимирской улицей автобус въехал в опору светофора, погибших нет. Автобус экскурсионный, принадлежит частному лицу", — сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В твиттере транспортного комплекса Москвы уточняется, что в ДТП, по предварительной информации, виноват водитель автобуса — гражданин Молдавии 1972 года рождения, — говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге "Московский транспорт" в воскресенье.

Ранее сообщалось, что автобус с китайскими туристами врезался в мачту городского освещения у дома №60 по шоссе Энтузиастов. ДТП произошло около 09:40. За медпомощью сразу обратились практически все пассажиры автобуса, 29 человек. У всех пострадавших были обнаружены легкие травмы, в частности, ушибы и ссадины.

Из-за ДТП перекрывалось движение транспорта на шоссе Энтузиастов по двум полосам из четырех.

Непогода в Германии и Франции нарушила планы туристов

Буря в центральной и южной части Германии привела к отмене десятков авиарейсов в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне, передает агентство Associated Press.

В аэропорту в ночь на понедельник отменили порядка 40 рейсов. Кроме того, авиагавань не смогла принять примерно 10 рейсов, которые в итоге отправили в другие аэропорты.

Кроме того, нарушено движение железнодорожного транспорта: оператор Deutsche Bahn заявил о задержках в расписании междугородных поездов, включая соседние с Германией Францию и Швейцарию.

Сильные порывы ветра в Оффенбахе в центральной части ФРГ (земля Гессен) повалили на землю деревья, в городе есть пострадавшие при падении обломков с крыш зданий.

Штормовое предупреждение объявлено в понедельник и в нескольких восточных регионах Франции, возможны сбои в работе транспорта, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

Как отмечают местные СМИ, непогода уже затронула Лион и окрестные небольшие города. Деревья повалены, с некоторых зданий сорваны крыши и черепица, а сильный град помял автомобили. Подвалы и первые этажи домов затопило из-за проливных дождей.

/TOURBUS.RU