Выездной турпоток из России вырос в первом полугодии на 6,7%

Погранслужба ФСБ РФ и АТОР опубликовали подробную статистику выездного российского турпотока за январь-июнь этого года

Выездной турпоток из России в первом полугодии увеличился на 6,67%. Таковы последние данные Пограничной службы ФСБ России, на которые ссылается АТОР. Всего граждане РФ в январе-июне 2019 года совершили 21 212 095 поездок за рубеж. Лидером выездного туризма стала Турция, бурно растет Италия, турпоток в Таиланд – незначительно сократился.

В «общем зачете» (по числу выехавших граждан, без учета характера потока), лидерами топ-5 по выезду в первом полугодии 2019 года стали такие страны, как Турция (2 741 934 поездки, прирост +16,13% в годовом выражении), Абхазия (1 857 602 поездки, +5,8%), Финляндия (1 797 407 поездок, +5,17%), Казахстан (1 490 519 поездок, +7,34%) и Китай (1 208 335 поездок, +15,8%). Далее в топ-10 следуют (по убыванию) Украина, Эстония, Германия, Таиланд и Грузия.

Согласно данным Погранслужбы ФСБ России, из 21 212 095 поездок за рубеж, совершенных россиянами в первом полугодии 2019 года, 36,56% было совершено в страны постсоветского пространства, включая прибалтийские государства. Из них наиболее значительный прирост в годовом выражении в январе-июне продемонстрировали такие страны, как Грузия (+29,15%) и Узбекистан (+39,4%).

Еще 16,75% выездного потока в I полугодии приняли на себя такие приграничные направления, как Китай, Польша и Финляндия. Доля туристов на этих направлениях, за исключением Китая с его популярным курортом – островом Хайнань, является не слишком значительной. В Польше, Финляндии и в Китае в выездном потоке преобладают многократные пересечения границы с целью личного шопинга и коммерции.

Оставшиеся 46,69% выездного турпотока пришлись на не граничащие с Россией страны дальнего зарубежья. На этих направлениях доля туристов наиболее высока и составляет практически везде основу потока. Характерно, что в годовом выражении турпоток по топ-25 выездных направлений дальнего зарубежья вырос на 6,78% – то есть темпы роста ненамного превышают общие.

Эксперты АТОР отмечают, что полная картина динамики выездного турпотока на массовых пляжных направлениях станет понятна по результатам трех кварталов 2019 года, когда в статистику попадут июль, август и сентябрь. Тем не менее о трендах выездного туризма можно судить и по результатам первого полугодия в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Всего в полугодии по топ-10 туристических направлений дальнего зарубежья россияне совершили семь млн поездок (или треть от общего их объема в первом полугодии).

Из туристических направлений дальнего зарубежья в топ-20 прирост показали 15 стран из 20. Наилучшие показатели прироста в I полугодии продемонстрировала Черногория (+50%). В тройку наиболее динамично растущих вошли также Италия и Турция. Из европейских пляжных направлений прирост виден по Испании и Кипру, в Азии растет пляжный Вьетнам и Китай (Хайнань). Израиль и Тунис по результатам I полугодия остаются практически на уровне прошлого года.

Из непляжных стран статистика Погранслужбы ФСБ фиксирует значительный рост интереса к Голландии и Великобритании, а также к Франции, куда россияне едут частично и на пляжный отдых.

Падение по итогам двух первых кварталов года видно по «пляжным» Таиланду, ОАЭ (с учетом транзита), Болгарии и Греции. Очевидно, здесь есть влияние растущих Турции, а также Черногории, Испании и Кипра.

Из других направлений, не вошедших в топ-20, «в минус» по итогам I полугодия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ушли Индия (-12,55%), Доминикана (-11,17%), практически на том же уровне остался российский турпоток в США (-0,15%). В хорошем плюсе – Венгрия (+20,26%) и Куба (+22,5%).

/TOURBUS.RU

ТОП-10 ВЫЕЗДНОГО ПОТОКА ИЗ РФ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2019 Г.