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19 августа
Столичным «Шератон Палас Отелем» 5* будет управлять гостиничный холдинг Михаила Гуцериева
Теперь под управлением холдинга «Сафмар Плаза» будут находиться семь ведущих отелей Москвы, а также крупные гостиницы в Минске и Нур-Султане
Как сообщила нашему порталу пресс-служба «Сафмар Плаза», этот гостиничный холдинг пополнил свое портфолио еще одним центральным московским отелем.
«Нам доверили управление отелем «Шератон Палас Отель», тем самым увеличив коллекцию отелей холдинга до девяти, - отметил генеральный директор холдинга «Сафмар Плаза» Алихан Амирханов. - С ростом количества отелей растет и ответственность перед гостями и нашим главным акционером г-ном Гуцериевым.
Впереди у нас много задач по совершенствованию работы отеля. Многолетний опыт и профессиональная команда помогают нам с уверенностью смотреть в будущее и реализовывать амбициозные планы».
Построенный в 1993 году на месте общежития Академии наук и ресторана «Якорь», отель «Палас» с 1997 года продолжил свою работу под брендом Sheraton, а в 2016 году вместе с другими отелями Starwood вошел в мировую отельную сеть Marriott International.
«Шератон Палас Отель» расположен в оживленном деловом центре на Первой Тверской-Ямской улице. Выполненный в современном архитектурном стиле, отель прекрасно вписывается в исторический облик соседних зданий. Скоростной «Аэроэкспресс» из аэропорта Шереметьево всего за 40 минут доставит гостей до Белорусского вокзала, который находится в непосредственной близости к отелю. В пяти минутах ходьбы - станции метро «Белорусская» и «Маяковская».
В отеле - 217 номеров, в том числе 20 люксов. Особая гордость отеля – двухэтажные президентские люксы, в каждом из которых – просторная гостиная, спальня, гардеробная, удобная рабочая зона. В Клубной гостиной есть возможность индивидуальной регистрации.
В элегантном ресторане «Владимир» с панорамным видом накрывают завтраки, есть уголок азиатской кухни. В баре «Пиано» подают блюда европейской и паназиатской кухни. Семь конференц-залов (общая площадь конференц-зоны 755 кв.м) могут принять мероприятия численностью до 250 человек – от конференций и семинаров до свадебных торжеств и частных банкетов. На всей территории отеля работает бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей – салон красоты, спа-комплекс, а также круглосуточный тренажерный зал.
Отметим, что гостиничный холдинг «Сафмар Плаза» входит в промышленно-финансовую группу компаний «Сафмар».
/TOURBUS.RU
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