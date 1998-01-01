Дорогу до Красной Поляны хотят сделать платной

Наши эксперты объяснили, почему они отрицательно относятся к новой инициативе властей местных и федеральных властей

Власти обсуждают возможность введения платы с автомобилистов за проезд по автомобильной трассе из Адлера в Красную Поляну, где находятся популярные горнолыжные курорты «Роза Хутор», «Горки Город» и другие, сообщает газета «Ведомости».

Как сообщили изданию несколько источников в федеральных ведомствах, такое решение может быть принято уже осенью. Планируется также передать трассу в ведение госкомпании «Автодор», курирующей платные дороги.

Трасса Адлер - Красная Поляна совмещает автомобильную и железную дороги, она была построена к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи для перевозки участников и гостей Игр из аэропорта к курортам. Инвестиции в проект составили более 270 млрд рублей, трасса оказалась самым дорогим объектом, построенным к Олимпиаде.

Пока неясно, когда на трассе начнут взимать плату. Один из чиновников заявил, что пункты оплаты появятся еще до конца года, но в «Автодоре» заявили, что решение по этому вопросу пока не принято.

Как напоминает «Интерфакс», в Красной Поляне к зимней Олимпиаде-2014 были построены крупнейшие лыжные курорты России. Это «Роза Хутор» с общей протяженностью трасс 130 км, «Альпика-Сервис» (25 км), «Горки Город» (30 км), горнотуристический центр «Газпром» (35 км). По данным местных властей, зимой 2019 года курорты Красной Поляны посетили 1,5 млн туристов.

Протяженность трассы Адлер — Сочи — 48 км, здесь построено 14 туннелей общей протяженностью 26,5 км, 40 дорожных и 37 железнодорожных мостов. Строительство трассы началось в 2009 году и было завершено в 2013.

Стоимость проезда на поезде "Ласточка" по железнодорожной ветке в Красную Поляну составляет сейчас 250 рублей, продолжительность поездки — 40 минут.

Комментируя эту инициативу, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», заявил нашему порталу: «Инициатива странная, платная дорога - для туристов, а как быть тем, кто там живет? Им ведь тоже нужно как-то попасть к себе домой.

Но, даже абстрагируясь от этого момента, таким образом можно дойти до запрета свободного передвижения по всей стране. Люди едут на отдых, тратят свои деньги, и нет нужды возлагать на них дополнительные траты».

Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», со своей стороны, добавил: «У меня, если мы говорим о личном отношении, эта идея вызвала отрицательную реакцию. Какова цель затеи? Дорога была построена на бюджетные деньги, о том, что там были какие-то частные инвесторы, общественности не известно.

Да, изначально предполагалось, что основной поток туристов будет передвигаться на электричках, но на практике вышло иначе, предпочтение было отдано автомобилям».

«Можно предположить, что, если цена за платную дорогу будет установлена разумная, то платить за нее будут, только «осадок останется». И все это негативно скажется на имидже российских курортов. Когда снижается чек и падает платежеспособность населения, нельзя заставлять туристов дополнительно что-то оплачивать», - заключил наш эксперт.

/TOURBUS.RU