Новости Владельцы турецких магазинов и кафе снова выступили против Аll Inclusive Эксперты комментируют очередное требование торговцев и рестораторов Аланьи ограничить популярную систему отдыха

Владельцы торговых точек и кафе в турецкой Аланье высказались за отмену системы "все включено" в отелях из-за серьезных убытков, сообщает газета Yeni Alanya. Это далеко не первое подобное заявление представителей торгового бизнеса Турции, - отмечает «Интерфакс». "В 2019 году отели Аланьи были переполнены туристами, но магазины пустовали из-за того, что, проживая по системе "все включено", гости почти не покидают гостиниц", — цитирует издание президента Палаты торговцев и ремесленников Аланьи Нури Демира. По его словам, торговцы сталкиваются с непомерной арендной платой в центре города, а их долги уже исчисляются миллионами. "Центр города должен быть освобожден от гостиниц "все включено". В противном случае проблемы ремесленников не будут решены", — подчеркнул г-н Демир. Представители малого бизнеса Турции уже не первый раз выступают с предложением отменить систему «все включено». Один из аргументов – что она не дает туристам познакомиться с настоящей культурой Турции. При этом отельеры и туроператоры не поддерживают подобные заявления, так как опасаются оттока туристов в другие страны, если это предложение будет принято. Так, год назад Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (ТЭСК) выступила с очередным заявлением, в котором , где формат «все включено» назван «уничтожающим аутентичность Турции, местную торговлю и не дающим возможность иностранным туристам узнать турецкую кухню и другие специалитеты». ТЭСК призвала отельеров Турции отказаться от all inclusive, а государству - законодательно поддержать эту инициативу. А весной этого года турбизнес Кемера предложил «вывести» иностранного гостя за пределы отеля, предложив ему отправиться в специальную торгово-развлекательную зону – с ресторанами, кофейнями, сувенирными и продуктовыми лавками, магазинами и прочими торговыми точками, сохранив при этом за ним питание на «все включено» по специальному браслету. Однако большинство опрошенных нами экспертов посчитали это предложение утопичным. Отметим, что в то же время Улькай Атмак, президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD), ранее в этом году заявлял, что «за пределами отелей для туристов нет ничего привлекательного. Если мы хотим, чтобы наш гость вышел на улицу, то улицы должны быть чистыми, освещение должно быть хорошим, витрины магазинов должны быть оформлены красиво, и товары в них должны быть качественными. Чтобы создать такое пространство, нужно объединяться всем заинтересованным сторонам сектора». В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что от all inclusive в Турции никто не откажется. "Власти понимают, что курицу, несущую золотые яйца, резать нельзя ни при каких условиях. И потом, спад интереса туристов к торговцам объясняется разными факторами: многие отдыхают в Турции не в первый раз, и экскурсии и местный шопинг им уже приелись. Кроме того, услуги и сервис у уличных торговцев объективно хуже того, что гости получают в отеле", — отметили в АТОР. Сергей Толчин, исполнительный директор туроператора «Интурист», считает, что «данная система сейчас является одним из основных конкурентных преимуществ для отелей Турции, что обеспечивает высокий трафик и популярность ее курортов. Там сейчас уже действует несколько десятков различных систем питания, которые можно отнести к ALL, но фактически каждый отель имеет свою систему, описание которой доступно при бронировании отеля. Туристы едут туда, где им комфортнее». “Выбор направления для отдыха среднестатистическим путешественником зависит от того, в какой стране он сможет позволить себе больше за имеющиеся деньги. Турция всегда была лидером по этому критерию, позволяя съездить на море фактически всем этого желающим. Поэтому новость о желании отменить или изменить систему all inclusive российские путешественники воспринимают всегда достаточно тревожно, а отказ от “все включено” может привести к существенному снижению турпотока”, — отметил в беседе с нами руководитель направления пакетных трэвел-продуктов OneTwoTrip Антон Ким. Отметим также, что ранее OneTwoTrip провел опрос пользователей, чтобы узнать, как изменится отношение наших туристов к отдыху в Турции в случае ограничения популярной системы питания. 87% опрошенных признались, что, если в отелях Турции отменят или существенно ограничат систему аll inclusive, они изменят своё отношение к отдыху в этой стране. По данным туроператоров, расположенные в регионе Антальи Аланья и Кемер в сезоне 2019 года стали самыми популярными курортами Турции у российских туристов. Власти страны по итогам года ожидают в стране более шести млн туристов из России. За семь месяцев года только в регионе Антальи уже побывали почти три млн россиян. /TOURBUS.RU

