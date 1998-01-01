Более трехсот петербургских хостелей — в «зоне риска»

Власти Северной столицы намерены компенсировать выпадающий в связи с введением в действие «закона Хованской» номерной фонд с помощью расширения двух действующих в городе программ строительства и открытия объектов размещения для экономных туристов, – заявил глава городского Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

По его словам, городская программа развития хостелов в самом ближайшем будущем значительно расширится. «Речь идет о том, чтобы уже к концу этого года количество предлагаемых предпринимателям в аренду нежилых помещений увеличить до 100-150-ти», – пояснил он.

Согласно прежним планам, в этом году предпринимателям уже переданы 16 объектов (в трех из них средства размещения заработали), до конца 2019-го под создание хостелов предполагалось передать еще 8 помещений, а в 2020-м – подобрать и сдать в аренду малому отельному бизнесу 17 объектов.

Однако, с учетом развития ситуации, на городском уровне принято решение ускорить работу в этом направлении и предоставлять предпринимателям в аренду больше помещений, имеющих статус нежилого фонда.

Что касается текущего положения, Евгений Панкевич отметил, что «в настоящее время ведется сбор данных обо всех объектах, которые подпадают под действие «закона Хованской». «Отдельным из них при возможности мы помогаем в «ручном» режиме, - пояснил он. - Но решать проблему в принципе намерены с помощью совершенствования и расширения программ, которые уже действуют в гостиничной сфере Петербурга».

При этом речь идет и о городской программе развития недорогих отелей уровня 2-3*. В частности, разработанная в свое время Комитетом по инвестициям программа строительства гостиниц уровня 3* предусматривала появление в Петербурге вплоть до 2021 года 20 новых отелей, способных обеспечить достаточно высокий комфорт при доступных ценах.

Эта программа, по мнению курирующего туризм и сферу гостеприимства вице-губернатора города Олега Маркова, также получит дополнительный стимул развития. Во всяком случае, в связи с риском потери некоторой части недорогого для туристов номерного фонда после 1 октября, власти постараются не допустить снижения его общих объемов.

В свою очередь, Тамара Буйлова, вице-президента Ассоциации малых гостиниц Петербурга, констатирует, что «одной из причин принятия «закона Хованской» стала пассивность самого сообщества отельеров». «Многие, к сожалению, вместо активных действий и лоббирования своих интересов до последнего надеялись на то, что все обойдется, - считает она. – А теперь в целом ряде случаев по объективным причинам сделать уже ничего нельзя».

Вместе с тем, по ее мнению, сложившаяся ситуация отчасти обусловлена и отсутствием у властей города на Неве четкой, последовательной и активной позиции по сохранению этой группы объектов размещения. «Если нынешний спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко всегда помогала нам делом, в последнее время эффективной поддержки на городском уровне мы не ощущаем», – констатирует она.

По приблизительным оценкам, в зону риска в связи со вступлением в силу «закона Хованской» в Петербурге попадает свыше трехсот объектов разного уровня комфорта (от «без звезд» до 4*), имеющих в сумме до 10 тыс. номеров. Однако сколько из них будет реально закрыто, пока остается неясным.

/TOURBUS.RU