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Большинство пассажиров совершившего вчера жесткую посадку лайнера "Уральских а/л" отказались лететь в Крым/ МИД РФ предупредил туристов о новых акциях протеста в Гонконге в ближайшие выходные/ Российский турист погиб в бассейне отеля турецкого курорта Аланья

Большинство пассажиров совершившего вчера жесткую посадку лайнера "Уральских а/л" отказались лететь в Крым

Как сообщает «Интерфакс», пассажиры рейса U6 178 «Уральских авиалиний», совершившего вчера жесткую посадку близ аэропорта Жуковский были доставлены в Симферополь тремя рейсами: Жуковский — Симферополь (U6 230), Домодедово — Симферополь (U6 35) и дополнительным рейсом Домодедово — Симферополь (U6 9105).

Всего на борту аварийно севшего самолета было 226 пассажиров. Таким образом, по подсчетам «Интерфакса», от дальнейшего полета отказались 154 человека.

Ранее сообщалось, что всем пассажирам самолета выплатят по 100 тысяч рублей.

Напомним, что вчера утром самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом U6 178 Жуковский — Симферополь, сразу после взлета из-за попадания птиц в оба двигателя совершил аварийную посадку на кукурузное поле в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. К медикам за помощью обратились 75 человек, из них 19 детей, госпитализирован один человек.

МИД РФ предупредил туристов о новых акциях протеста в Гонконге в ближайшие выходные

Массовые протесты вновь охватят ряд центральных районов Гонконга в выходные, предупреждает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ). "КНР, Гонконг – 17-18 августа протесты в районах Central, Hung Hom, To Kwa Wan, Causeway Bay – Central, Tsuen Wan, Kwai Tsing; рекомендуется избегать мест массовых скоплений людей, следить за новостями", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

В чрезвычайной ситуации туристы могут воспользоваться телефоном Генконсульства России +852-9194-7659.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Месяцы акций протеста нанесли серьезный ущерб экономике Гонконга. Как заявили в Совете по туризму административного района Китая, в июле турпоток в Гонконг упал, число бронирований туров на август и сентябрь сильно сократилось, причем больше всего пострадали групповые туры из соседних стран – заказы на них упали вдвое.

Российский турист погиб в бассейне отеля турецкого курорта Аланья

Российский турист погиб, прыгнув в бассейн на турецком курорте Аланья в регионе Антальи, сообщает портал Haber.

По его данным, 40-летний Сергей Жук в четверг днем нырнул в бассейн отеля, расположенного на курорте Авсаллар к северу от Аланьи. Сотрудник отеля заметил, что он не всплыл на поверхность, тогда он прыгнул в воду и вытащил туриста. Россиянина доставили в ближайший частный госпиталь. Однако спасти его не удалось.

Причины смерти россиянина пока неясны, тело перевезено в госпиталь судебной медицины Антальи для вскрытия.

/TOURBUS.RU