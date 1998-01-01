ЦИФРА НЕДЕЛИ: Российский турпоток в Хорватию вырос на 10%

Как рассказали нашему порталу в пресс-службе Хорватского туристического сообщества: «За период январь-июль 2019 года наблюдается увеличение турпотока из России в Хорватию примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

Такому росту способствовала наша большая маркетинговая В2В-кампания по продвижению в России, включая онлайн- и офлайн-ресурсы: интернет, прессу, а также региональные мероприятия и большой хорватский воркшоп в Москве.

Кроме того, активно продолжается и В2С-кампания в интернете и СМИ, дополнительно были выделены средства на проведение отдельной кампании в Москве и Санкт-Петербурге (наружная транспортная реклама).

Также сейчас рассматривается возможность организации дополнительной поддержки российских туроператоров и перевозчиков в низкий сезон, рассмотрение этого вопроса идет на уровне Министерства туризма Хорватии.

Надеемся, что россиян по окончании летнего сезона заинтересует и возможность отметить у нас новогодние и рождественские праздники, в частности посетить Адвент в Загребе, поэтому мы планируем активно продвигать зимние туры в Хорватию на новогодние праздники».

Как отметила, подводя первые итоги на летнем хорватском направлении, Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR «Русский Экспресс», «в этом году сезон по Хорватии непростой, были периоды сильного «горения». Сейчас продажи заметно выправились, активно и с хорошей глубиной продается сентябрь.

Средний чек немного упал, большей популярностью пользовался бюджетный продукт, туристы бронировали преимущественно туры в недорогие отели 3-4*».

Екатерина Бойко, PR-менеджер компании ANEX Tour, в свою очередь, отметила: «С направлением Хорватия мы начали работать совсем недавно - с прошлого года. В этом сезоне мы взяли блоки а/к Red Wings и «Уральские а/л», также остается возможность приобрести GDS-туры на направлении. Глубина продаж - 30-40 дней.

В этом сезоне самыми популярными являются отели цепочки Plava Laguna на курорте Пореч, особенно отели Delfin 2*, Gran Vista 3*, Villa и Village Galijot 4*».

Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью «TUI Россия», в свою очередь, отметила в беседе с нами: «Уровень продаж Хорватии в этом сезоне высокий. Нужно отметить, что чартерный сезон в этом году по Хорватии продлен до конца сентября, и это дает возможность туристам отдохнуть на курортах страны в период бархатного сезона - без изнуряющей жары, по более низкой цене, и при этом выбрать популярные и дефицитные в высокий сезон отели.

Некоторые отели цепочки Plava Laguna продлили сезон и будут принимать гостей дольше, чем планировали.

Самые популярные курорты Хорватии традиционно - Пореч и Умаг, отели сети Plava Laguna, также в этом сезоне отмечается увеличение спроса на отдых в Опатии и регионах Сплита.

Наш объем продаж вырос на 50-60% по сравнению с прошлым годом, увеличение объемов достигнуто как на основе чартерной, так и регулярной перевозки. Кстати продажи туров с регулярным перелетом в этом сезоне пользуются популярностью благодаря нашему предложению по групповым трансферам, включенным в пакет, что очень привлекательно для туристов.



Глубина продаж эти летом была очень хорошей, начиная с периода раннего бронирования до конца сезона. Важно отметить, что уже сейчас открыты продажи и идут бронирования на летний сезон-2020».

/TOURBUS.RU