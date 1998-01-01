Египет подорожает

Как сообщает АТОР, Каир нашел источники для финансирования мер по усилению авиабезопасности аэропортов страны - Министерство гражданской авиации АРЕ приняло решение о повышении существующих и внедрении новых сборов с авиапассажиров.

Так, с 15 ноября с каждого пассажира, вылетающего международным регулярным или чартерным рейсом из египетского аэропорта, будет взиматься $25. Прежде налог на вылет составлял $20. При этом придется раскошелиться и путешественникам внутренних рейсов: с них также начнут собирать налог на вылет, но в этом случае сумма составит $5.

Кроме того, на 15% вырастут сборы за аэропортовое обслуживание авиакомпаний – впрочем, за исключением рейсов национального перевозчика Египта – Egypt Air.

Но и это еще не все. С путешественников будут собирать специальный сбор за «разработку и внедрение систем и процедур безопасности» в египетских аэропортах. С 15 ноября во всех аэропортах с каждого пассажира на эти цели будет взиматься по $2 доллара. Но туристы, которые приедут в Шарм-эль-Шейх, заплатят в два раза больше - по $4. Планируемые сборы будут собираться как в долларах США, так и в эквиваленте в египетских суммах. Как именно пассажирам предстоит уплачивать сбор на авиационную безопасность, в распоряжении министерства авиации АРЕ не говорится. По авиационной практике, скорее всего, этот сбор приплюсуют к стоимости авиабилета.

Как отмечает АТОР, таким образом, в случае возвращения российских рейсов на курорты Египта среднестатистической российской семье предстоит заплатить при въезде в Хургаду $156 только за въезд и выезд (10,2 тыс. руб. по нынешнему курсу).

При въезде в аэропорт Шарм-эль-Шейха ставится бесплатный Синайский штамп (визового сбора нет), так что в этом случае российская семья заплатит $89 на выезде (5,8 тыс. руб.).

Как сообщают независимые египетские СМИ, причиной введения новых сборов стал отказ ряда европейских стран предоставить Египту займы или гранты на реализацию комплекса мер безопасности в авиационной области. При этом отмечается, что за последние 20 лет Египет получил уже много займов для «реализации стандартов безопасности», но эти средства были израсходованы нецелевым образом.

Комментируя нам эту новость, Екатерина Бойко, PR-менеджер ANEX Tour, отметила: «Мы предполагаем, что к моменту полноценного «открытия» египетского направления для граждан России подобные доплаты могут быть упразднены или отменены в целях привлечения российских туристов. Говорить о конкретике можно будет только после фактического открытия направления».

В свою очередь, в пресс-службе компании TEZ Tour рассказали: «Чуть больше года назад мы открыли продажу туров на курорты Египта с авиаперелетом через Каир. Мы наблюдаем неизменную востребованность турпродукта на данном направлении как в летнем сезоне, так и на зимний период. Глубина бронирований уже достигает января 2020 года.

В настоящее время компания реализует турпродукт на базе регулярных рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и Egyptair по маршруту Москва - Каир. Учитывая стабильный турпоток по направлению, в преддверии летнего сезона-2019 мы запустили групповые трансферы до курортов Хургады и Шарм-эль-Шейха в дополнение к индивидуальным.

Изменение размера налогов и сборов, вступающее в силу с 15 ноября, на стоимости турпродукта и, соответственно, спросе на направление существенно не отразится. Цены на недельные туры в Египет с заездом в сентябре начинаются от 36450 руб. на человека, включая авиаперелет, трансфер, медицинскую страховку, проживание в отеле 3* и питание по системе «все включено».

/TOURBUS.RU