Выяснилось, где самые дорогие отели и рестораны и самые дешевые такси и экскурсии

Аналитики системы электронных платежей Яндекс.Деньги изучили платежи пользователей картами Яндекс.Денег за май — август этого года. В исследовании учитывались платежи в самых популярных у россиян странах для туризма, по данным Яндекс.Путешествий за 2019 год.

Выяснилось, что самые большие средние чеки за такси были у российских туристов в Греции (3686 рублей), Италии (1565 рублей) и Турции (1482 рубля). Зато в Турции они меньше всего платили за билеты на поезда — в среднем по 401 рублю. А больше всего в среднем за раз пользователи расходовали на них в Грузии (2315 рублей) и Италии (1977 рублей).

Самые большие средние чеки за аренду автомобиля были у путешественников в Греции и Франции — 18 957 и 17 862 рубля соответственно. А вот на Кипре они тратили примерно в два раза меньше (в среднем по 9272 рубля), в Италии — в три раза (6354 рубля).

Внутренние перелеты оказались наименее затратными в Турции, где средний чек составил 1037 рублей. Больше всего пользователи тратили на них в Таиланде — в среднем по 7639 рублей. Среди европейских стран лидером по среднему чеку стала Франция — 4534 рубля. Интересно отметить, что в России он примерно такой же — 4154 рубля.

Самые большие средние платежи за билеты на автобусы были на Кипре (3278 рублей) и во Франции (3203 рубля), самые маленькие — в Турции (232 рубля). Если смотреть по транспортным расходам в целом, то больше всего они были у россиян во Франции, Греции и на Кипре, меньше всего — в Турции и Грузии.

Этим летом самые большие средние чеки за номера в отелях были у тех, кто отдыхал во Франции (7483 рубля) и Италии (6577 рублей), самые маленькие — в Турции (3391 рубль). При этом аналитики учитывали платежи картами Яндекс.Денег как за бронирование жилья, так и за продление его аренды и поздний выезд. Еще меньше на гостиницы тратили в среднем за раз только те, кто путешествовал по России (2386 рублей).

На заказы в кафе пользователи расходовали больше всего в Италии (в среднем по 811 рублей), меньше всего — в Турции (410 рублей) и Грузии (259 рублей). В ресторанах их самые большие средние чеки были во Франции (2013 рублей) и Таиланде (1851 рубль), самые маленькие — в Турции (763 рубля) и Грузии (702 рубля).

В барах больше всего денег люди оставляли в Таиланде (в среднем по 3122 рубля), Турции (2256 рублей) и на Кипре (2125 рублей), меньше всего — в Испании (813 рублей).

Билеты в музеи и на туристические шоу дороже всего обошлись россиянам в Таиланде (в среднем по 22 131 рублю), дешевле всего — в Турции (854 рубля) и Грузии (635 рублей).

По среднему чеку за экскурсии первое место заняла Греция (11 953 рубля), второе — Тунис (10 953 рубля), третье — Кипр (9978 рублей). А замкнули список Франция (4378 рублей) и Грузия (2656 рублей).

Наконец, на водные прогулки, кино, боулинг и другие развлечения пользователи тратили больше всего в Италии (в среднем по 2766 рублей), Таиланде (2360 рублей) и Испании (1733 рубля), меньше всего — в Грузии (618 рублей) и Франции (644 рубля).

/TOURBUS.RU