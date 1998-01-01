AZIMUT Hotels - новый партнер Всероссийского Дня MICE и премии RBT&MA-2019

Международная сеть отелей AZIMUT Hotels выступит официальным партнером Всероссийского Дня MICE-2019, а генеральный директор AZIMUT Hotels Company Максим Бродовский принял приглашение организаторов войти в состав Экспертного совета премии, чтобы принять участие в выборе лучших и достойнейших в индустрии MICE.

AZIMUT Hotels - международная сеть отелей, объединяющая под своим брендом объекты в городах России, Германии, Австрии и Израиля.

Компания AZIMUT Hotels стала первым оператором, которому удалось вывести российский гостиничный бренд на европейский рынок.

AZIMUT Hotels является одним из самых активно развивающихся брендов в сегменте бизнес-отелей: сегодня в сеть входят 37 отелей в 29 городах России, Европы и Ближнего Востока, общий номерной фонд составляет более 7 тыс. номеров.

AZIMUT Hotels управляет гостиницами, находящимися в собственности, на основании контракта на управление и на правах долгосрочной аренды.

Около 10 проектов в городах России, СНГ, Европы и Ближнего Востока находится на разной стадии девелопмента.

Отели сети расположены в крупных городах и точках пересечения туристических потоков, в центре деловой и культурной жизни города, что делает их популярными среди туристов и бизнес-путешественников. Все отели сети объединены едиными стандартами гостеприимства и обслуживания.

Большинство отелей сети AZIMUT располагают конференц-залами и предлагают широкий спектр услуг для проведения личных и бизнес-событий: от аренды современных банкетных и конференц-залов до организации мероприятий «под ключ».

ГОЛОСУЙТЕ и выбирайте лучших из лучших в сфере делового туризма и MICE!

Подробная информация на сайтах mice-award.ru и miceday.ru.

По всем интересующим вопросам:

Ирина Ильина award@tourbus.ru +7 (916) 602-02-03