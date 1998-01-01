Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
16 августа
AZIMUT Hotels - новый партнер Всероссийского Дня MICE и премии RBT&MA-2019

Компания AZIMUT Hotels стала первым оператором, которому удалось вывести российский гостиничный бренд на европейский рынок


Международная сеть отелей AZIMUT Hotels выступит официальным партнером Всероссийского Дня MICE-2019, а генеральный директор AZIMUT Hotels Company Максим Бродовский принял приглашение организаторов войти в состав Экспертного совета премии, чтобы принять участие в выборе лучших и достойнейших в индустрии MICE.

 

AZIMUT Hotels - международная сеть отелей, объединяющая под своим брендом объекты в городах России, Германии, Австрии и Израиля.

 

Компания AZIMUT Hotels стала первым оператором, которому удалось вывести российский гостиничный бренд на европейский рынок.

 

AZIMUT Hotels является одним из самых активно развивающихся брендов в сегменте бизнес-отелей: сегодня в сеть входят 37 отелей в 29 городах России, Европы и Ближнего Востока, общий номерной фонд составляет более 7 тыс. номеров. 

 

AZIMUT Hotels управляет гостиницами, находящимися в собственности, на основании контракта на управление и на правах долгосрочной аренды.

 Около 10 проектов в городах России, СНГ, Европы и Ближнего Востока находится на разной стадии девелопмента.

 

Отели сети расположены в крупных городах и точках пересечения туристических потоков, в центре деловой и культурной жизни города, что делает их популярными среди туристов и бизнес-путешественников. Все отели сети объединены едиными стандартами гостеприимства и обслуживания.

 

Большинство отелей сети AZIMUT располагают конференц-залами и предлагают широкий спектр услуг для проведения личных и бизнес-событий: от аренды современных банкетных и конференц-залов до организации мероприятий «под ключ». 

 

ГОЛОСУЙТЕ и выбирайте лучших из лучших в сфере делового туризма и MICE!

Подробная информация на сайтах mice-award.ru и miceday.ru.
По всем интересующим вопросам:
Ирина Ильина award@tourbus.ru +7 (916) 602-02-03

 

    

Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 