На Неве решили возродить «аквабусы»

Один из депутатов Законодательного собрания Петербурга предложил возродить ранее курсировавшие по рекам города аквабусы в качестве транспортных средств для организации социального туризма, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Как считает депутат Алексей Цивилев, в этом случае субсидируемые из бюджета аквабусные перевозки будут осуществляться по туристическим маршрутам (например, по Фонтанке и другим рекам и каналам города), но правом воспользоваться ими наделят только петербуржцев.

По его мнению, «чтобы получить услугу, надо будет показать паспорт с регистрацией в городе». «Если бюджет Петербурга станет платить перевозчикам субсидии на организацию движения аквабусов, это оправданно, - считает он. - Иначе туристы, желающие сэкономить, будут пользоваться этой услугой в то время, как оплачиваться она будет за счет бюджета города».

Стоит напомнить: аквабусы в виде общественного транспорта появились в Петербурге в 2010 году и за шесть навигаций перевезли более миллиона пассажиров. Однако в 2016-м из-за отсутствия субсидирования со стороны бюджета города, которое доходило до 100 млн рублей в год, проект был признан нерентабельным. И вскоре все ранее действовавшие пять аквабусных линий были закрыты, а сами суда остались не у дел. И некоторые из них все еще на ходу.

И хотя поначалу будущее аквабусов в Петербурге рисовалось весьма радужными красками, а проезд по воде стоил всего в 54 рубля, затем его стоимость доходила до 300, а популярность становилась все меньше. Однако эксперты уверены: аквабусы в прежнем качестве погубила не только экономика, но и неправильная организация маршрутной сети.

В частности, эксперт по транспорту проекта «Урбаника» Илья Резников убежден, что «аквабус как проект умер не только потому, что водный транспорт движется медленно и стоит дорого». «Это случилось и от того, что его маршруты и остановки не соответствовали тем пассажиропотокам, которые он мог бы обслуживать», – полагает он.

По его оценке, конкурировать с другими видами общественного транспорта ни по стоимости перевозки, ни по разнообразию маршрутов аквабусы не могут. А посему могут быть использованы только в определенных случаях. Как средство переправы с берега на берег Невы, например, когда мосты через нее разведены. Как вариант - в экскурсионных целях для отдельных категорий населения или по маршрутам, которые не дублируются никаким видом наземного транспорта.

Сторонники возрождения аквабусов в Петербурге указывают на то, что они, к примеру, могли бы обслуживать маршруты из центра Петербурга до Кронштадта, Петергофа или Стрельны, которые интересны и горожанам, и туристам. Однако и в этом случае вмешивается экономика: если гости Петербурга готовы заплатить за такую поездку 300-400 рублей, петербуржцы на такие расходы пойдут вряд ли. Ведь добраться до всех этих пунктов можно и по земле: получится дольше и с пересадкой, но втрое дешевле.

В связи с чем Илья Резников и другие специалисты полагают, что возродить движение аквабусов в городе на Неве можно только в случае, если из системы общественного транспорта они все же переместятся в туристический сектор.

/TOURBUS.RU