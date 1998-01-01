Туристов попросили «не рекламировать» Барселону

Активисты Барселоны развернули своеобразную кампанию по «антирекламе» своего города, сообщает АТОР. Они просят туристов стать «соучастниками» движения против «массовой туристификации» каталонской столицы. Путешественников, которые приезжают в город и посещают его основные достопримечательности, просят не рассказывать о своих впечатлениях своим знакомым и друзьям и тем более не делиться фотографиями и другим «свидетельствами» пребывания в Барселоне в социальных сетях.

По мнению активистов Федерации ассоциаций жителей города (FAVB), подобное «молчание» и отсутствие «сарафанного радио» помогут городу остановить туристический поток.

Как пояснила президент FAVB Ана Менендес, запущенная кампания «позиционируется как «дружелюбная по отношению к туристу, потому что она не обвиняет туристов, а заставляет их осознать, что они являются частью проблемы».

Она напомнила, что из-за увеличения количества туристов стоимость жилья в городе и нагрузка на инфраструктуру постоянно растет. В 2018 году город посетили почти 16 млн туристов (+5,6% к 2017 году), которые совершили около 30 млн ночевок.

Чтобы убедить туристов «молчать» о визите в Барселону, активисты FAVB организовали на минувшей неделе около собора Святого Семейства раздачу листовки с лозунгом «Барселона – это сокровище, спрячь его!». По словам главы FAVB, так туристы узнают, что самый простой способ помочь Барселоне – просто не рассказывать о том, «какие сокровища они нашли в этом городе», чтобы «город не умер от успеха, который уже состоялся», – сказала г-н Менендес.

Напомним, что лишь недавно недовольные массовым туризмом экстремисты на днях разбили и закрасили граффити арендованные путешественниками машины на испанском острове Майорка.

Опрошенные нами туроператоры между тем сообщают, что спрос на Испанию этим летом хороший и туристы не испытывают трудностей в связи с загруженностью популярных курортных и экскурсионных маршрутов.

«Испания — одно из самых популярных направлений у клиентов TEZ Tour, - cообщили нашему порталу в пресс-службе оператора. - Спрос на туры в Барселону уже в 1,5 раза превышает показатели прошлого года и продолжает расти. Глубина бронирований на данный момент достигает января.

Традиционно самыми пиковыми по посещаемости Барселоны месяцами являются июль и август. Активный интерес к столице Каталонии не мешает путешественникам наслаждаться своим отпуском в высокий сезон. Аннуляций туров, связанных с проводимой рядом активистов кампанией в Барселоне, не поступало. Все экскурсии на местах проходят в штатном режиме».

Со своей стороны, Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью «TUI Россия», добавила: «Барселона - это один из самых красивых и самых посещаемых городов мира. К тому же через Барселону идет поток туристов, следующих на отдых на морских курортах и планирующих сделать остановку на некоторое время для знакомства с достопримечательностями города, плюс это крупный порт, который является начальной или конечной точкой маршрутов для круизных лайнеров.

Мы рекомендуем туристам, следующим в Барселону именно с экскурсионными целями, выбирать для этого весенний или осенне-зимний период, когда в городе не будет такого наплыва туристов».

Отметим также, что, по данным Национального института статистики Испании (INE), в январе - июне 2019 года страну посетили 574,2 тыс. российских туристов, что на 13,2% превышает показатель за аналогичный период годом ранее.

Туроператоры также подтверждают позитивную динамику на испанском направлении. По их данным, в текущем сезоне продажи испанского продукта выросли от 10 до 30%.

/TOURBUS.RU