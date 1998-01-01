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15 августа
Туристов попросили «не рекламировать» Барселону
Туроператоры рассказали, замечают ли наши туристы недовольство некоторых жителей столицы Каталонии массовым наплывом путешественников
Активисты Барселоны развернули своеобразную кампанию по «антирекламе» своего города, сообщает АТОР. Они просят туристов стать «соучастниками» движения против «массовой туристификации» каталонской столицы. Путешественников, которые приезжают в город и посещают его основные достопримечательности, просят не рассказывать о своих впечатлениях своим знакомым и друзьям и тем более не делиться фотографиями и другим «свидетельствами» пребывания в Барселоне в социальных сетях.
По мнению активистов Федерации ассоциаций жителей города (FAVB), подобное «молчание» и отсутствие «сарафанного радио» помогут городу остановить туристический поток.
Как пояснила президент FAVB Ана Менендес, запущенная кампания «позиционируется как «дружелюбная по отношению к туристу, потому что она не обвиняет туристов, а заставляет их осознать, что они являются частью проблемы».
Она напомнила, что из-за увеличения количества туристов стоимость жилья в городе и нагрузка на инфраструктуру постоянно растет. В 2018 году город посетили почти 16 млн туристов (+5,6% к 2017 году), которые совершили около 30 млн ночевок.
Чтобы убедить туристов «молчать» о визите в Барселону, активисты FAVB организовали на минувшей неделе около собора Святого Семейства раздачу листовки с лозунгом «Барселона – это сокровище, спрячь его!». По словам главы FAVB, так туристы узнают, что самый простой способ помочь Барселоне – просто не рассказывать о том, «какие сокровища они нашли в этом городе», чтобы «город не умер от успеха, который уже состоялся», – сказала г-н Менендес.
Напомним, что лишь недавно недовольные массовым туризмом экстремисты на днях разбили и закрасили граффити арендованные путешественниками машины на испанском острове Майорка.
Опрошенные нами туроператоры между тем сообщают, что спрос на Испанию этим летом хороший и туристы не испытывают трудностей в связи с загруженностью популярных курортных и экскурсионных маршрутов.
«Испания — одно из самых популярных направлений у клиентов TEZ Tour, - cообщили нашему порталу в пресс-службе оператора. - Спрос на туры в Барселону уже в 1,5 раза превышает показатели прошлого года и продолжает расти. Глубина бронирований на данный момент достигает января.
Традиционно самыми пиковыми по посещаемости Барселоны месяцами являются июль и август. Активный интерес к столице Каталонии не мешает путешественникам наслаждаться своим отпуском в высокий сезон. Аннуляций туров, связанных с проводимой рядом активистов кампанией в Барселоне, не поступало. Все экскурсии на местах проходят в штатном режиме».
Со своей стороны, Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью «TUI Россия», добавила: «Барселона - это один из самых красивых и самых посещаемых городов мира. К тому же через Барселону идет поток туристов, следующих на отдых на морских курортах и планирующих сделать остановку на некоторое время для знакомства с достопримечательностями города, плюс это крупный порт, который является начальной или конечной точкой маршрутов для круизных лайнеров.
Отметим также, что, по данным Национального института статистики Испании (INE), в январе - июне 2019 года страну посетили 574,2 тыс. российских туристов, что на 13,2% превышает показатель за аналогичный период годом ранее.
Туроператоры также подтверждают позитивную динамику на испанском направлении. По их данным, в текущем сезоне продажи испанского продукта выросли от 10 до 30%.
/TOURBUS.RU
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