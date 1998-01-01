Вылетевший в Крым лайнер «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский

Сегодня утром лайнер А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс U6 178 Жуковский — Симферополь, сразу после взлета столкнулся со стаей чаек. После этого у самолета начались перебои с двигателями, и экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в кукурузном поле недалеко от взлетно-посадочной полосы.

ТАСС сообщил, что в результате инцидента пострадали 55 человек, среди которых 17 детей. Госпитализированы были шесть человек. Сообщалось, что люди в основном получили ушибы. К вечеру число обратившихся за медпомощью увеличилось до 77 человек, в больнице оставался один пострадавший.

Экипаж самолета "Уральских авиалиний", совершившего в четверг утром аварийную посадку в Подмосковье после столкновения со стаей птиц, действовал высокопрофессионально, заявил летчик-испытатель Магомед Толбоев, которого сегодня цитирует "Интерфакс".

По мнению эксперта, проблема большого количества птиц близ территории аэропорта является зоной ответственности администрации Московской области. "Это проблемы Подмосковья — из-за мусора, находящегося за пределами аэропорта. Птиц там уже не разгоняют", — сказал эксперт.

В свою очередь, Борис Рыбак, генеральный директор компании «Инфомост», отметил в интервью нашему корреспонденту: «Если говорить о том, что было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», то это стандартная формулировка и процедура.

В рамках следствия комиссия МАК (Межгосударственный авиационный комитет) восстановит полную картину событий, повлекших за собой трагедию, а СК РФ установит виновных.

Судя по тому, что сейчас известно широкой общественности, летчики все сделали правильно и своими действиями предотвратили пожар, что помогло избежать гибели экипажа и пассажиров. Плюс важную роль сыграло то, что самолет был правильно сконструирован с учетом возможных ЧП, которые могут повлечь за собой экстренную посадку самолета».

Пассажиры самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку, были застрахованы в "АльфаСтраховании", сообщили между тем сегодня в пресс-службе в страховой компании.

Как пояснили в компании, были застрахованы сам лайнер А321 и ответственность авиаперевозчика перед пассажирами. Представители страховщика находятся в контакте с авиаперевозчиком, обстоятельства страхового события и размер ущерба уточняются.

Согласно российскому законодательству авиаперевозчики страхуют ответственность перед пассажирами по нормам международного или национального права. Воздушным кодексом РФ и законом об обязательном страховании ответственности перевозчика перед пассажирами установлены лимиты выплат за ущерб жизни и здоровью в пределах 2 млн рублей. Выплаты за вред здоровью осуществляются в зависимости от тяжести полученных травм, - добавили в компании.

Также сегодня стало известно, что часть туристов, находившихся на борту лайнера «Уральских авиалиний», уже отказались от запланированного отдыха. Так, как сообщил гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин, семейная пара с ребенком, забронировавшая в его компании восьмидневный тур на западном побережье Крыма, отказалась от отдыха после того, как ребенок получил сотрясение мозга в результате жесткой посадки лайнера. Им полностью будут возвращены средства, заплаченные за перелет и путевки, - заверил г-н Ромашкин.

По словам генерального директора юридического агентства "Персона Грата" Георгия Мохова, вопрос выплаты компенсаций туристам пока остается открытым, - сообщает «Интерфакс». "Надо смотреть, как поведет себя авиакомпания. Туристы могут обратиться к ней с вопросом компенсации физического и морального вреда. Если по какой-то причине перевозчик откажет, то идти в суд", — сказал он.

При этом выплаты организованным туристам, по его словам, зависят от ряда факторов. "Формально это чрезвычайная ситуация, туроператоры в ней не виноваты. Если путешественники решат прервать свой отдых, и это будет юридически обосновано, то ущерб возмещается", — отметил г-н Мохов.

Пресс-секретарь российского союза туриндустрии Ирина Тюрина согласилась с тем, что туроператор не обязан возвращать деньги туристам. «Но я могу сказать, что нередко в подобных ситуациях позиция туроператора — это человеческий фактор, очень многое зависит от личных качеств руководителя компании. И пример с компанией "Дельфин" – яркое подтверждение.

Понятно, что гендиректор мог поступить в строгом соответствии с договором — only business, но он понял психологическое состояние клиентов и пошел им навстречу. Опыт показывает, что туристы потом возвращаются к туроператорам, которые отнеслись к ним по-человечески», — подчеркнула она.

/TOURBUS.RU