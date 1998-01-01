Новости МИД предложил облегчить получение виз иностранными туристами Эксперты обсуждают, увеличат ли иностранный турпоток предложенные изменения в порядке оформления российских виз

МИД РФ предлагает разрешить иностранным туристам оформлять визу в Россию без подтверждения от туроператора по брони гостиницы, а также увеличить срок действия туристической визы с одного месяца до полугода. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в статью 25.6 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» размещен на портале правовых актов, - сообщает «Интерфакс». Как сообщается на портале, изменения в закон вступят в силу уже в апреле 2020 года. Как отметила, комментируя нам эту новость, Юлия Отвагина, директор визового департамента компании UTS Group, «на сегодняшний день для получения российской туристической визы иностранному туристу необходимо предоставить подтверждение от российского туроператора. Данные документы могут выдавать юрлица, имеющие право заниматься въездным туризмом. Туристические агентства вынуждены запрашивать необходимые подтверждения у авторизованных туроператоров, что, в свою очередь, ведет к удорожанию всего тура.

Отмена требования предоставления подтверждения позволит сократить итоговую стоимость тура, что может повлиять на увеличение иностранного турпотока». По мнению генерального директора компании "Свой ТС" Сергея Войтовича, нововведение немного упростит жизнь туроператорам, но на турпотоке в Россию почти не скажется. "Сейчас иностранным туристам при оформлении виз в России действительно нужно приглашение от туроператора, но сделать его не очень сложно. Почти все гостиницы и хостелы в России получили туроператорские лицензии и могут выдавать эти приглашения. Более того, эти подтверждения продаются в интернете по 1 евро, и это вполне легально", — уверен эксперт. Комментируя продление максимального срока действия визы от одного месяца до полугода, Войтович заметил, что обычные туристы очень редко приезжают в Россию на столь долгий срок. Сейчас, по его словам, интуристы чаще всего получают визы в Россию на даты поездки. Увеличение максимального срока действия виз в Россию до полугода положительно скажется на иностранном турпотоке, заявила между тем вчера на встрече с журналистами исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «Мы все время говорим, что «Россия симметрична с Европой». Но Европа ставит нам 3-5-летние визы, а в Россию даже годовой визы нет. Вот это продление на полгода — хорошая история. Это может повлиять на поток», — сказала она. В то же время отмена приглашений от туроператоров, по мнению Майи Ломидзе, на турпотоке в Россию не скажется. «Подавляющее большинство иностранных туристов приезжают в Россию через туроператоров. Самостоятельно оформить визу очень сложно. Отсутствие подтверждения — это мелочь, которая ни на что не влияет», — констатировала эксперт. Г-жа Ломидзе подчеркнула, что реальным прорывом станет введение электронных виз в Россию с 2021 года. Эксперты РСТ также отмечают, что иностранные туристы и сейчас могут приехать в Россию самостоятельно, оформив визу на основании бронирования гостиницы. «Эта поправка ничего не меняет: туроператорам она жизнь не усложнит, а туристам – не упростит. Получить подтверждение не составляет никаких проблем», – заявил управляющий директор компании «Тари Тур» Игорь Кузьмин. По мнению Игоря Кузьмина, есть более важные моменты в визовой процедуре, которые требуют безотлагательного решения: «Нынешние поправки – это иллюзия упрощения. А реально помочь могло бы снижение стоимости визы, уменьшение сроков оформления, а также сокращение списка необходимых документов. Это было бы хорошей подготовкой к введению электронных виз, намеченному на 2021 год». Директор по въездному туризму компании «Интурист» Нина Жарова также не видит большого смысла в нововведении. «Не думаю, что число самостоятельных туристов резко вырастет, а туроператорский поток упадет. Например, гости из Юго-Восточной Азии, которые сейчас лидируют по въезду в Россию, из-за языкового барьера без туроператора точно не поедут. Тем более что, в основном, это люди пожилые, им нужно сопровождение, экскурсии», – заметила она. /TOURBUS.RU

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