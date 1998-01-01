Иностранный турпоток в Северную столицу продолжает стремительно расти

Результаты первого полугодия 2019-го на въездном рынке города на Неве оказались весьма позитивными: несмотря на отсутствие больших событий, аналогичных ЧМ-2018, въездной турпоток в Северную столицу показал впечатляющий рост, - сообщает наш петербургский корреспондент.

По данным Комитета по развитию туризма, за первые шесть месяцев этого года в Петербурге уже побывало более полутора миллионов иностранцев: этот результат примерно на 15% превышает показатель аналогичного периода 2018 года. Причем по целому ряду стран зафиксированы гораздо большие прибавки в турпотоке.

Так, по официальным данным, количество гостей из Италии в первом полугодии 2019 года возросло сразу на 40%: если в 2018-м их в Петербурге начитали всего 19 тыс., то в течение шести месяцев 2019-го туристов с Апеннин приехало уже более 30 тыс. человек. Кроме итальянцев, значительно выросли в числе гости из Франции (на 39%, до 44 тыс.) и Германии (на 31%, с 39 до 50 тыс.).

Любопытно, что рост наблюдается практически по всем въездным рынкам. Например, за полгода число путешественников из Южной Кореи увеличилось на 9,9%, а финнов приехало больше примерно на 8%. Как отрадный факт, специалисты отмечают рост объемов въезда как со стороны европейцев, так и со стороны представителей «дальних» туристических направлений, среди которых целый ряд стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

При этом безусловными лидерами в количественном отношении в Петербурге все равно остаются гости из Китая: в течение первого полугодия 2019-го в северной столице побывали 375 тыс. туристов из КНР - на 31% больше, чем за шесть месяцев 2018-го.

Подчеркивая позитивные тенденции на рынке туризма Северной столицы, глава профильного комитета Смольного Евгений Панкевич указывает на то, что рост объемов въезда произошел не сам по себе, а стал результатом активного продвижения Петербурга с помощью самых разных инструментов.

«Сейчас мы уже понимаем, что никакого спада после ЧМ-2018 не произошло. Наоборот, наблюдается значительный рост въезда со стороны иностранцев, – говорит Евгений Панкевич. – Да и в целом показатель объема турпотока в Петербург к концу года может увеличиться больше, чем на 10%. Например, мы наблюдаем, что у нас стало больше туристов из Латинской Америки – и это явное положительное следствие ЧМ-2018 и связанных с них событий».

По его оценке, увеличению числа гостей из Италии и Германии, к примеру, способствовало проведенное в этих странах в прошлом году роуд-шоу, организованного Комитетом по развитию туризма Петербурга. «Мы видим, что этот инструмент работает и дает результат», - считает Евгений Панкевич.

А для того, чтобы интуристов в Петербурге становилось еще больше, в этом году по осени петербургское роуд-шоу планируется провести в Бельгии, Испании и Португалии, а также в Германии и Швейцарии.

В качестве отличных инструментов продвижения Петербурга на международной туристской арене рассматриваются и ближайшие профильные события. По словам главы Комитета по туризму, на запланированную в сентябре 2019-го Генеральную ассамблею UNWTO в город на Неве прибудет примерно 1,5 тыс. участников, из которых около 300 – в ранге министра туризма своей страны. А на проводимые осенью несколько крупных мероприятий соберутся тысячи специалистов из самых разных отраслей знаний.

«Во многом это связано и с успешной работой института амбассадоров, который мы организовали впервые в нашей стране, - считает Евгений Панкевич. – Именно они зачастую становятся проводниками интересов Петербурга и привлекают в город события, способные упрочить как его имидж, так и привлечь новых гостей».

/TOURBUS.RU