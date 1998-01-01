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Гостей и жителей Сочи предупредили о сорокоградусной жаре/ МИД РФ напомнил туристам о новой многотысячной акции оппозиции в Гонконге/ На греческом острове Эвбея объявлен режим ЧП из-за лесных пожаров

Гостей и жителей Сочи предупредили о сорокоградусной жаре

Сочинцев и гостей курорта предупредили о резком повышении температуры воздуха и призвали соблюдать меры безопасности, - сообщает сегодня «Интерфакс-Юг». "На территории курорта 14 и 15 августа ожидается сильная жара. В ближайшие часы с сохранением до вечера четверга возможно значительное повышение температуры воздуха. Столбик термометра местами поднимется до +37С", — говорится в сообщении управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи.

Спасатели просят сочинцев и гостей курорта помнить о мерах предосторожности: избегать длительного пребывания под открытым солнцем, соблюдать правила противопожарной безопасности, не разводить костры в не предназначенных для этого местах.

МИД РФ предупредил о новой многотысячной акции оппозиции в Гонконге

Многотысячная акция оппозиции вновь пройдет в Гонконге в следующее воскресенье, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"КНР, Гонконг – на 18 августа запланирована очередная многотысячная акция оппозиционных сил в парке Виктория и деловом центре Гонконга; возможно ограничение движения общественного транспорта; рекомендуется избегать мест массового скопления людей", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Во вторник в аэропорту Гонконга были отменены все рейсы из-за непрекращающейся акции протеста. Пассажиров призвали как можно скорее покинуть здания терминалов. В среду протесты продолжились, было изменено расписание рейсов.

На греческом острове Эвбея объявлен режим ЧП из-за лесных пожаров

Лесные пожары продолжают полыхать на Эвбее — втором по величине острове Греции, сообщают сегодня западные СМИ. По данным СМИ, тушение пожаров продолжалось всю ночь со вторника на среду. На острове введен режим ЧП.

В ликвидации возгораний участвуют не только сотни греческих пожарных, но и другие страны. В частности, Италия отправила к острову два пожарных самолета.

Пожары начались на Эвбее в ночь на вторник. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился и охватил лесные массивы. Накануне с Эвбеи эвакуировали несколько сотен местных жителей.

/TOURBUS.RU