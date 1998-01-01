Майя Ломидзе подвела летние итоги и рассказала, ждать ли осенью громких банкротств туроператоров

Cегодня в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоялся брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров Майи Ломидзе на тему: «Отдых дорожает, а спрос растет. Что выбирают российские туристы? Предварительные итоги летнего туристического сезона 2019».

В начале встречи с журналистами спикер подчеркнула, что причин для сомнений в финансовой устойчивости массовых игроков рынка сейчас нет.

«Тревожных симптомов, как и предполагалось, за лето на туроператорском рынке не возникло. Одна из причин – продуманное и осторожное планирование сезона массовыми туроператорами. В итоге мы видим, что объем поставленной ведущими игроками чартерной перевозки полностью соответствует текущему спросу: таким образом, угроз финансовой стабильности крупных туроператоров не возникает», – отметила г-жа Ломидзе.

По прогнозам исполнительного директора АТОР, эта тенденция сохранится и после высокого сезона, и, таким образом, у туристов нет оснований опасаться банкротств крупных и средних игроков рынка.

На финансовую устойчивость ведущих игроков рынка положительно влияет и выросший спрос практически по всем массовым пляжным направлениям: прирост продаж на курорты Краснодарского края по раннему бронированию составляет этим летом, по предварительным оценкам, до 15%, рост в пределах 10-15% туроператоры видят по Крыму. При этом курорты Краснодарского края безусловно лидируют в продажах, АТОР оценивает возможные итоги года по этому направлению в 17+ млн человек, по Крыму – в 6,5 млн.

Г-жа Ломидзе отдельно отметила, что туроператорам удалось в ходе этого сезона нарастить свою долю на крымском направлении до 20-22% от общего объема турпотока в этот регион. Основной вклад в рост турпотока в Крым сыграл Крымский мост, по которому, оценочно, на полуостров прибудет в этом году свыше 60% всех туристов.

По словам спикера, безусловный лидер летнего сезона среди массовых зарубежных направлений у туроператоров – Турция, далее следуют Греция, Испания, Тунис, Италия, Кипр, Черногория, Болгария, Таиланд, Вьетнам. Практически на всех зарубежных направлениях туроператоры видят прирост продаж по сравнению с прошлым годом в пределах от 5 до 20%, в зависимости от направления. Неожиданный рост показала и Черногория.

Исключение пока составляют Болгария и Кипр. Тем не менее, цены на этих направлениях в августе и сентябре падают, что дает возможность этим странам в какой-то мере наверстать упущенное, считает Майя Ломидзе.

Хорошие продажи и рост спроса говорят о том, что граждане, несмотря на отсутствие роста реальных доходов, от летнего отдыха отказываться не готовы. Тем не менее, исполнительный директор АТОР также отметила сохранение тренда на сокращение продолжительности отдыха с двух недель до 8-9 ночей и экономию на экскурсиях и дополнительных услугах. Этим летом россияне стараются выбирать качественные отели с максимумом услуг, уже включенных в стоимость – даже в бюджетном сегменте.

При этом сегмент люксового отдыха стабилен и даже несколько прирос. Показательно, что в этом году продолжают расти продажи туров на Мальдивы (+12% в годовом выражении по итогам первого полугодия 2019 года) – это объясняется активным строительством новых отелей на островах и широкими возможностями при выборе перелета на это премиальное экзотическое направление, - отметила эксперт.

Говоря о летних итогах на въездном рынке, г-жа Ломидзе отметила: «Подтвердился прогноз, что после Чемпионата мира спрос вырастет. Причем 24% касаются первого полугодия, куда не входит высокий сезон, динамика по итогам года будет еще более впечатляющая. Ситуация по некоторым направлениям потрясающая. По Испании почти 50% прироста — такого не было никогда. Выросли те рынки, которые всегда являлись основными для России: Испания, Франция, Израиль, Германия, Китай, Корея и даже США и Великобритания, хотя и ненамного. По всем основным рынкам мы видим прирост».

Также спикер отметила, что озвученное сегодня МИДом РФ предложение об увеличении максимального срока действия виз в Россию до полугода положительно скажется на иностранном турпотоке.

/TOURBUS.RU