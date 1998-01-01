В наступающем сезоне иорданские чартеры «поделят» уже четыре игрока

Как сообщает АТОР, туроператор ANEX Tour впервые поставил в продажу туры в Иорданию в предстоящем осенне-зимнем сезоне, став, таким образом, четвертым массовым игроком на этом направлении. Туроператор базирует свою полетную программу в эту страну на чартерах «Уральских авиалиний» в Акабу (курорт и порт на Красном море), на которых у него есть гарантированные блоки мест. Борта этих чартеров ANEX Tour делит с туроператором «TUI Россия».

Таким образом, в новых зимних чартерных программах в Иорданию будут участвовать PEGAS Touristik, Coral Travel, «TUI Россия» и ANEX Tour.

Чартерные рейсы в Амман с блоками ANEX Tour стартуют 20 октября. Отсюда будут организовываться как пляжные туры на Красном море, так и туры с трансфером на Мертвое море.

Кроме этого, туроператор рассчитал и GDS-пакеты на регулярных рейсах с прилетом в аэропорт Амман (экскурсионная программа по Северной Иордании, а также курорт Мертвое море).

«На данный момент по Иордании ведем активный процесс контрактинга, ассортимент отелей будет достаточным для туристов любой ценовой категории. Большая часть отелей является фешенебельной, с широкими возможностями спа-комплексов и отличным сервисом, что объясняет уровень цен на направление.

Наша принимающая компания в Иордании – Plaza Tours, туристов будут встречать гиды с табличкой ANEX Tour. В ближайшее время в системе будут рассчитаны экскурсионные туры, сити-туры, комбинированные и лечебные туры в Иорданию», – сообщили в ANEX Tour.

Сейчас у ANEX Tour стоимость недельного тура на двоих взрослых с питанием BB в отелях 3* стартует от 57 тыс., 5* – от 105 тыс. руб.

Как сообщила нашему порталу Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью «TUI Россия»: «Наша полетная программа на зимний сезон начинается раньше, чем в прошлом году. Полеты из Москвы в Акабу в первой половине зимнего сезона будут выполняться три раза в неделю, по вторникам, четвергам и воскресеньям. Так, с 20 октября стартует основная цепочка, эти полеты продлятся до 10 мая 2020 по четвергам и воскресеньям. Кроме того, с 22 октября 2019 по 26 ноября 2019 полеты будут выполняться еще и по вторникам - это новая цепочка, в прошлом году рейсов по вторникам не было.

Рост продаж виден уже сейчас, в период акции раннего бронирования, которая позволила агентам бронировать туры с повышенной комиссией до 12% и первым взносом всего три тыс. руб. Эта акция продлится до 30 сентября. Уже сейчас достигнута хорошая глубина продаж, в том числе на новогодние праздники и посленовогодний период».

В свою очередь, Дмитрий Арутюнов, генеральный директор ART Tour, добавил в беседе с нами: «Иорданское направление очень интересное, но, увы, роста на нем нет.

В стране очень мало отелей, интересных россиянам. Регулярная перевозка рейсами Royal Jordanian очень дорогая, к тому же

это направление практически не промотирует себя в России».

Отметим также, что, по данным Пограничной службы ФСБ России, в первой половине этого года в Иорданию прибыли прямыми рейсами 26,7 тыс. граждан России, что на 6% меньше, чем за тот же период 2018 года.

/TOURBUS.RU