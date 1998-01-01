В основном наши туристы платят картой в магазинах и отелях

«Альфа-Банк» проанализировал финансовое поведение своих клиентов, путешествующих за границу, - сообщили нам в пресс-службе банка.

Выяснилось, что больше всего (30% от всех оплат) по картам банка в поездках клиенты тратят на одежду и обувь, средний чек составил 13,5 тысяч рублей.

На втором месте оплата проживания в гостиницах — 21,5% оплат за границей, средний чек 18 тысяч рублей.

Немалая часть бюджета уходит на кафе и рестораны — 13,1% со средним чеком в 2 тысячи рублей. Некоторые путешественники предпочитают готовить самостоятельно — 9,9% трат составляют продукты питания, средний чек 1,7 тысячи рублей.

Расходы на товары в магазинах дьюти-фри составляют около 9% от общих трат, средний чек 5,2 тысячи рублей.

Лидером среди стран, наиболее предпочтительных для отдыха среди клиентов, является Италия. За первое полугодие 2019 года в этой стране клиенты «Альфа-Банка» потратили 10,5 млрд рублей, средний чек по покупкам составляет 9,5 тысячи рублей. Также клиенты банка наиболее активно пользуются безналичной формой расчетов во Франции (6,04 млрд рублей) со средним чеком 8,4 тысячи рублей и Испании (5,6 млрд рублей), где средний чек составил 4,8 тысячи рублей. В целом в европейских странах средний чек составил 5,2 тысячи рублей, что значительно ниже, чем в островных государствах.

Так, средний чек на Мальдивских островах составляет почти 78 тысяч рублей, на островах Французской Полинезии — 32 тысячи рублей, на Багамских островах 20 тысяч рублей.

Кроме того, банк проанализировал покупки по карте для любителей путешествовать Visa Alfa Travel Premium. Самый дорогой билет на перелет из Берлина в Канкун был приобретен за 458 558 рублей. Также, за 367 960 рублей был приобретен билет из Москвы в Майами, а билет из Москвы в Дубай стоил 347 250 рублей.

В топ авиакомпаний, у которых клиенты банка покупают самые дорогие билеты первого и бизнес-классов, вошли Emirates, Aeroflot и British Airways.

При этом в топ-3 самых дешевых авиабилетов вошли перелеты Будапешт - Берлин за 868 рублей, Бари - Корфу за 883 рубля и Москва - Сочи за 900 рублей.

/TOURBUS.RU