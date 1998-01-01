Рост российского турпотока на Мальту превысил 20%

Как сообщили нашему порталу представители Управления по туризму Мальты, по данным Центрального статистического бюро страны, в период с января по май 2019 года страну посетили 8892 туриста из России, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом.

По данным ЦСБ Мальты, россияне в этом году стали предпочитать и более длительный отдых в стране: средняя продолжительность пребывания путешественников на Мальте увеличилась на 33%.

При этом, по данным мальтийской статистики, с января по май Мальту посетили 930 тыс. туристов из восточноевропейских стран (не включая однодневных туристов и пассажиров круизных лайнеров), что на 2,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самое большое количество восточноевропейских туристов прибывает на Мальту из Польши: в период с января по май текущего года 39 102 гражданина посетили острова. В других странах также наблюдается рост туристического потока: из Венгрии отмечается рост на 38%, из Словакии на 32%, из Литвы на 27% за первые пять месяцев 2019 года.

Как отмечает в то же время АТОР, по данным Пограничной службы ФСБ России, выездной турпоток из России на Мальту за первое полугодие 2019 года (январь – июнь включительно) достиг цифры 9506 туристов. Это на 12,4% больше, чем за этот же период 2018 года.

«Сейчас мы фиксируем рост продаж на направлении порядка 12-15% по сравнению с прошлом годом. На данный момент у нас уже больше оформленных туристов, чем было забронировано в прошлом сезоне на конец октября. Что касается продолжительности отдыха, сильного перекоса в сторону увеличения срока пребывания в этом сезоне мы не наблюдаем.

Самая популярная продолжительность отдыха организованных туристов на Мальте – традиционно 7-9 дней», – говорит Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс».

Светлана Жучкова, руководитель направления Мальта в компании «ВАНД Интернешнл», в свою очередь рассказала нашему порталу: «Туристический поток на Мальту традиционно вырос в летнем сезоне.

Были востребованы пляжный отдых в отелях 3*-5*, обучающие туры для школьников и студентов, семейный отдых, комбинированные туры отдых+обучение, экскурсионные туры. Средняя продолжительность поездок составила 7-12 ночей».

В свою очередь, в пресс-службе туроператора «Интурист» в беседе с нами отметили: «Спрос на Мальту в этом году у нас примерно на 15% выше, чем в прошлом сезоне. Перелеты на остров сейчас осуществляются из Москвы и Санкт-Петербурга на бортах национального авиаперевозчика Air Malta, а также из регионов со стыковкой в Москве на совместных рейсах с «Аэрофлотом».

При этом в высокий сезон самые популярные объекты размещения на острове «встали на стоп-сейл». По этой причине специалисты «Интуриста» рекомендуют всем агентствам и туристам бронировать поездки на Мальту заблаговременно».

/TOURBUS.RU